Décision Atelier prépare l'édition 2023 du Prix de l’Équipement de Garage

Vitrine des nouveautés, le Prix de l’Équipement de Garage de Décision Atelier donne l’occasion aux fabricants de faire connaître au marché, distributeurs et utilisateurs, leurs dernières créations dans le domaine de la mécanique, de la carrosserie, du diagnostic, du pneumatique, de la dépollution, du sanitaire, de l’outillage et du service.

Chaque année, une trentaine de marques, petites ou grandes, nous font confiance dans l’organisation de cet évènement unique. Les nombreuses nouveautés où les innovations les plus remarquées sont primées lors d’une grande soirée regroupant l’écosystème de l’équipement d’atelier (fabricants, distributeurs, prestataires et représentants de la profession). Cette année, la soirée se tiendra le 15 décembre prochain à Paris.

Pour juger de la pertinence des solutions et établir le palmarès des meilleures innovations, nous nous sommes entourés des meilleurs experts en équipement de garage au sein de grandes enseignes de réparation automobile (PSA, PHE, Feu Vert, Agra, Norauto, Flauraud, Alliance Automotive Group, Ciscar, Midas, Speedy et le Garac). Tous les membres du jury consultent l’ensemble des dossiers avant d’effectuer leur vote et de remettre les trophées.

Nous sommes convaincus que ces Prix de l’Équipement de Garage sont une belle occasion pour dynamiser une filière innovante pas toujours perçue à sa juste valeur. Cette année encore, nous vous attendons nombreux pour que cette édition 2022/2023 soit une réussite et étonnante d’ingéniosité.

Pour candidater aux Prix 2023, suivre ce lien