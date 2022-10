Décision PL crée l’évènement avec #CONNECT Trucks

Décision PL s’est donné comme mission d’informer les professionnels du transport routier de marchandises sur les sujets liés à l’exploitation de leur outil de travail, à savoir les camions. Notre titre souhaite aujourd’hui aller plus loin et animer la filière avec un premier évènement de rencontres baptisé #CONNECT Trucks.

Décision PL organise le mois prochain à Deauville, à l’Hôtel Barrière du Golf, l’évènement #CONNECT Trucks. Durant deux jours, les 17 et 18 novembre prochains, notre rédaction invite gratuitement les responsables de sociétés de transport routier de marchandises et les gestionnaires de flotte VI à se rencontrer et à échanger avec de nombreux experts et partenaires du secteur sur les grandes mutations de la filière.

« Avec 90 % des marchandises transportées par la route, le transport routier est un maillon essentiel à la vie économique et sociale de notre pays. À ce jour, il n’est malheureusement pas encore justement reconnu et valorisé. Pour accompagner et éclairer les transporteurs dans les évolutions de leur marché et les multiples défis de courts termes auxquels ils doivent faire face, la rédaction de Décision PL a imaginé ces rencontres entre décideurs », résume Fabio Crocco, rédacteur en chef de Décision PL.

Au programme : la décarbonation, la digitalisation de la logistique, le défi du dernier kilomètre, la place du transport routier de marchandises français en Europe et sa compétitivité, ou encore la conduite automatisée que l’on nous promet pour 2030. Des ateliers thématiques sont également au programme comme la bonne gestion des chronotachygraphes, les solutions de gestion de flottes, la maîtrise des dépenses autour des pneumatiques, le recrutement, la formation, les bourses de fret, la maintenance prédictive, les bonnes pratiques du transport frigorifique, etc.

Outre les dix heures des conférences et de plénières, #CONNECT Trucks est aussi l’occasion de venir se rencontrer entre pairs dans un cadre propice aux échanges avec la centaine de transporteurs attendus.

D’importantes personnalités nous accompagnent dans la réalisation de ce congrès. Parmi eux : Jean-Claude Plâ (Vingeanne Transports), Olga Alexandrova (déléguée au Pôle terrestre de l'Union TLF), Pascal Pilleyre (directeur relations clients de Fatec), Isabelle Maître (déléguée permanente de la FNTR à Bruxelles), Olivier Raymond (chef statisticien au CNR), Denis Bertin (Jacky Perrenot/Union TLF/CNR), Jean-Philippe Minet (directeur des produits industriels France & Benelux de Bridgestone), Nicolas Lenormant, (président de la branche des concessionnaires VI de Mobilians), Steve Giguet (responsable développement commercial véhicules à énergies alternatives chez Iveo), Maxime Monnot, (manager énergies alternatives chez Renault Trucks)… et bien d’autres avec une cinquantaine d’experts qui ont répondu présents à cet important rendez-vous de filière. Si vous êtes transporteur ou gestionnaire d’une flotte de camions, vous pouvez vous inscrire gratuitement en suivant ce lien.