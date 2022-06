Découvrez le nouveau bureau de la FFC Constructeurs

À l’occasion de son assemblée générale qui s’est tenue le 9 juin dernier, la FFC Constructeurs a organisé l’élection de son bureau qui sera aux côtés de conseil d’administration et du comité de direction les quatre prochaines années pour défendre les intérêts de la profession.

Guillaume Olivier a été élu président à l'unanimité. Il sera assisté pendant son mandat par :

Stéphane Girerd , vice-président (Toutenkamion Group),

, vice-président (Toutenkamion Group), Fréderic Herault , vice-président (Carrosserie Herault),

, vice-président (Carrosserie Herault), Séverine Vermande , trésorière de la chambre syndicale (Carfar),

, trésorière de la chambre syndicale (Carfar), Yves Chevalier , trésorier adjoint (JPM),

, trésorier adjoint (JPM), Nicolas Artieres, secrétaire (Carrosserie Artieres).

Un contexte de marché tendu et incertain

« Les carrossiers constructeurs français évoluent actuellement dans un environnement complexe marqué par les problématiques d’approvisionnement de matières premières et de châssis. L’équipe du comité de direction, constituée de chefs d’entreprise qui vivent ces réalités au quotidien, sera à mes côtés pour faire en sorte que la FFC Constructeurs soit plus que jamais un outil collectif au service des professionnels. Notre secteur, constitué en nette majorité de TPE/PME, doit se préparer à des défis considérables : incertitudes économiques, transition énergétique, attractivité de notre profession, maîtrise de nouvelles technologies et évolutions réglementaires particulièrement impactantes pour nos entreprises », commente Guillaume Olivier. Et de poursuivre : « Tout ceci appelle une très grande agilité et des retours d’expérience partagés entre professionnels au sein de notre chambre syndicale, avec l’appui de son équipe de permanents. La priorité absolue de la nouvelle gouvernance de la FFC Constructeurs est de défendre, de manière collégiale, les intérêts de ses adhérents carrossiers constructeurs dans ce contexte complexe. Je salue enfin la mission accomplie par Stéphane Girerd qui poursuit son action pour défendre la profession au niveau européen, en assurant la présidence du CLCCR ».