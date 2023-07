Découvrez le palmarès de 24e édition des Masters Auto Infos

Le palmarès de la 24e édition des Masters Auto Infos a été dévoilé lors d'une cérémonie qui s'est tenue le mardi 4 juillet aux Pavillon des Étangs, à Paris. Plus de 400 personnes étaient présentes pour assister à cet événement. Voici la liste complète des lauréats de l'édition 2023.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Virginie de Pierrepont, présidente du GNFA, a eu l'honneur de décerner le prestigieux prix du Masters Initiative RH au groupe Bernard pour son remarquable dispositif HOPE. Le groupe Lempereur s'est également distingué en décrochant la deuxième place suivi de près par le groupe Chopard, qui a remporté la troisième place.

Le Comité des distributeurs a élu le groupe Passion Automobiles pour son initiative Garage solidaire de Kingersheim. Le groupe Scala s'est hissé à la deuxième place, suivi de près par le groupe Lempereur

Edouard Schumacher est élu Distributeur de l'année

Le prestigieux titre de Distributeur de l'année a été décerné à Edouard Schumacher, président de LS Group, lors de la cérémonie présidée par Ivan Segal, directeur du commerce France de Renault.

153 groupes de distribution dans l’étude 2023

En partenariat avec PWC France, l’étude 2023 a permis de recueillir les données de 153 groupes de distribution contre 155 l’an passé. Cette base 2023 comprend 105 groupes qui livrent moins de 7 000 VN/an, soit un groupe en plus par rapport à la précédente étude, et 49 distribuant plus de 7 000 VN/an, soit deux groupes en moins par rapport à la précédente étude.

La rentabilité progresse de 0,3 point

Cette année, la rentabilité moyenne des groupes de distribution a enregistré une hausse de 0,3 point en moyenne. Pour les groupes livrant moins de 7 000 véhicules neufs par an, elle atteint 2,05 %. Quant aux groupes commercialisant plus de 7 000 véhicules neufs par an, leur rentabilité moyenne s'établit à 2,14 %.

Le panel des Masters 2023 : 98,9 % de la distribution privée

Le panel de l'étude 2023 représente près de 1 269 990 véhicules immatriculés en 2022, ce qui équivaut à 98,9 % de la distribution privée. Cette proportion est en nette augmentation par rapport à l'année précédente, où le panel représentait seulement 93 % de la distribution privée.

Palmarès de la 24e édition

Prix du Comité des distributeurs*

1. Passion Automobiles

2. Scala Groupe

3. groupe Lempereur

Classement établi par le Comité des distributeurs constitué de Robert-Claude Soria, Stéphane Caldairou, Gérald Richard, Denis Bernier, Jean-Pierre Rinaudo, Éric Legrand, Ludovic Garcia et Lionel Rouyer.

Initiative RH (GNFA)

1. groupe Bernard

2. groupe Lempereur

3. groupe Chopard

Distributeur de l’année 2023 :

Edouard Schumacher président de LS Group

Groupes - 1 500 VN/an

1. groupe BMS

2. groupe Saga Automobiles (Talbot)

3. groupe Lavaud

Évolution du chiffre d’affaires (- 7 000 VN)

1. groupe Valauto

2. groupe Maggi

3. groupe Guyot

Évolution du chiffre d’affaires (+ 7 000 VN)

1. groupe Eden Auto

2. groupe DMD

3. groupe Synethis

Rentabilité (- 7 000 VN)

1. groupe Paul Kroely

2. groupe Polmar

3. groupe Degeneve

Rentabilité (+ 7 000 VN)

1. groupe Dubreuil

2. groupe Pautric

3. groupe GCA

Activité hors VN hors VO (- 7 000 VN)

1. groupe Vincent

2. groupe Manuel

3. groupe Parot

Activité hors VN hors VO (+ 7 000 VN)

1. groupe Dubreuil

2. groupe Bodemer

3. groupe Bernier

Activité VOP (- 7 000 VN)

1. groupe Verbaere

2. groupe Valauto

3. groupe FG Automobiles

Activité VOP (+ 7 000 VN)

1. groupe Sima Holding

2. groupe Synethis

3. groupe LS Group

Performance financière (- 7 000 VN)

1. groupe Lempereur

2. groupe Paul Kroely

3. groupe Manuel

Performance financière (+ 7 000 VN)

1. groupe Michel

2. groupe GCA

3. groupe Bodemer

Performance heures ateliers (- 7 000 VN)

1. groupe Polmar

2. groupe Degeneve

3. groupe LG Automobiles

Performance heures ateliers (+ 7 000 VN)

1. groupe GCA

2. groupe Sipa Automobile

3. groupe Dubreuil.