Découvrez le palmarès de la 23e édition des Masters Auto Infos

Le palmarès de la 23e édition des Masters Auto Infos a été révélé le 5 juillet, aux Pavillon des Étangs, à Paris, devant un parterre de plus de 400 personnes.

En ouverture de la soirée, le Comité des distributeurs a élu le groupe Paul Kroely pour sa concession Etoile 68 Mulhouse – un site test sur différents sujets : démarche RSE, amélioration du parcours client en concession (MAR2020), appli Welcome ID (Fabrik ID), service de conciergerie, projet managérial Premm's.

Le Coup de cœur 2022 du jury des Masters a, lui, été attribué à Jonathan et Antony Hess, dirigeants de Hess Automobiles, pour le développement de leur groupe. Hess Automobiles est aujourd'hui l'un des premiers groupes de distribution automobile français.

155 groupes dans l’étude 2022

En partenariat avec PWC France, l’étude 2022 a permis de recueillir les données de 155 groupes de distribution contre 141 l’an passé. Cette base 2022 comprend 103 groupes livrant moins de 7 000 VN/an (5 groupes en plus par rapport à la précédente étude) et 52 distribuant plus de 7 000 VN/an (9 groupes en moins par rapport à la précédente étude).

La rentabilité progresse de 0,82 point

La rentabilité moyenne des groupes affiche, cette année, une progression de 0,82 point. Si elle est relativement stable pour les groupes commercialisant moins de 7 000 VN/an (+ 0,07 point), elle augmente beaucoup plus pour les groupes dont les ventes sont inférieures à 7 000 VN/an (+ 0,75 point).

93,92 % de la distribution privée

Le panel 2022 représente près de 1 232 678 véhicules immatriculés en 2021, soit 93,92 % de la distribution privée (89,38 % en 2021). Ce même panel 2022 représente par ailleurs 49,78 % du marché français (VP+VUL) contre un taux de 47,37 % l’an passé.

Palmarès de la 23e édition

Prix du Comité des distributeurs*

1. groupe Kroely pour Paul Kroely Animation

2. groupe Faurie

3. groupe Lempereur

* Classement établi par le Comité des distributeurs constitué de Christian Andreani, Denis Bernier, Philippe Dugardin, Ludovic Garcia, Christophe Maurel, Jean-Pierre Pericaud, Gérald Richard, Jean-Pierre Rinaudo et Robert-Claude Soria.

Évolution du chiffre d’affaires (- 7 000 VN)

1. groupe Guillet

2. groupe Passion Automobile

3. groupe Verbaere Automobiles

Évolution du chiffre d’affaires (+ 7 000 VN)

1. groupe GCA Investissements

2. groupe DMD

3. groupe Bernier

Rentabilité (- 7 000 VN)

1. groupe Paul Kroely

2. groupe Sofilio

3. groupe LG Automobiles

Rentabilité (+ 7 000 VN)

1. groupe Pautric

2. groupe GCA

3. groupe Carwest

Activité hors VN hors VO (- 7 000 VN)

1. groupe Parot

2. groupe Paul Kroely

3. groupe Audi Bauer

Activité hors VN hors VO (+ 7 000 VN)

1. groupe Dubreuil

2. groupe Bernier

3. groupe DMD

Activité VOP (- 7 000 VN)

1. groupe Passion Automobiles

2. groupe Verbaere Automobiles

3. groupe Guillet

Activité VOP (+ 7 000 VN)

1. groupe BYmyCAR

2. groupe DMD

3. groupe GCA

Performance financière (- 7 000 VN)

1. groupe Sofilio

2. groupe Lempereur

3. groupe Polmar

Performance financière (+ 7 000 VN)

1. groupe Michel

2. groupe GCA

3. groupe Sofida

Performance heures ateliers (- 7 000 VN)

1. groupe Scala Auto

2. groupe Lempereur

3. groupe Verbaere Automobiles

Performance heures ateliers (+ 7 000 VN)

1. groupe Chopard

2. groupe Amplitude

3. groupe Sofida

Master de la formation et des ressources humaines avec le GNFA

1. groupe Chopard

2. groupe Parot

3. groupe LG Automobiles

Coup de cœur du jury

Jonathan et Antony Hess, groupe Hess Automobiles