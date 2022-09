Découvrez le palmarès de la dixième édition des Trophées de l'environnement

Organisée sous la présidence Francis Bartholomé, président de Mobilians, la dixième édition des Trophées de l’environnement s'est déroulée au domaine de Chantilly.

Autoéco a fêté un double anniversaire le 8 septembre dans le cadre historique des grandes écuries royales du château de Chantilly (Oise). La firme spécialisée dans la traçabilité du recyclage automobile a soufflé les dix bougies de ses Trophées de l’environnement mais surtout ses vingt ans. À cette occasion, Autoéco a remis ses trophées sous le dôme des grandes écuries royales, avant d’offrir un spectacle équestre et un dîner de gala à quelque 300 convives. Comme chaque année, la cérémonie, organisée en partenariat avec Auto Infos, a récompensé les distributeurs, réparateurs et constructeurs les plus vertueux en matière de gestion des déchets liés à l’automobile. Au total, 13 trophées ont été décernés sur des thèmes liés à la performance environnementale, à la prévention, à l’engagement ou à la gestion de l’eau. Sept prix concernaient les concessions, cinq autres étaient réservés aux groupes de distribution et un dernier trophée a récompensé un projet spécifique. Cette année, un nouveau trophée a mis en avant la démarche d’un groupe en matière de mobilité.

Plus de 500 participations

Pour ce dixième anniversaire, le nombre des candidatures a augmenté de 21 %, avec plus de 500 participations enregistrées. « Le succès chaque année des Trophées de l’environnement montre bien que l’ensemble de la profession de l’après-vente automobile a pris la mesure de ces enjeux », souligne Olivier Fort, président et fondateur d’Autoéco. Pour mémoire, les entreprises concernées doivent trier depuis trois ans au moins trois déchets non dangereux et cinq dangereux. Dans le contexte global de renforcement de la législation environnementale, cette démarche mérite d’être récompensée et mise en avant.

Le Palmarès 2022

Agence de l’eau

Sponsor : Agence de l'eau Seine-Normandie

Nominés :

Autodistribution AD Carrosserie et garage expert Pillard et fils 51800 Sainte-Menehould Mobilians Garage Delcampe 51170 Fismes Mobilians Poids Lourds Bernayens 27100 Val-de-Reuil NC M. Deauvillie 95450 Vigny

Lauréat : Garage Delcampe

Prévention

Sponsors : Ademe + Calix

Nominés :

Citroën Chopard Nice Arenas SCC 06200 Nice DS Automobiles DS Store Lyon Venissieux 69200 Vénissieux Mercedes-Benz France Kroely VI Mulhouse 68110 Illzach Peugeot Bernier Etampes 91150 Morigny-Champigny Toyota Jean Lain Automobiles 38170 Seyssinet-Pariset

Lauréat : Kroely VI Mulhouse

Performance concession

Sponsor Chimirec

Nominés : BMW Auto NDBM1 92100 Boulogne-Billancourt Citroën PSA Retail Velizy 78140 Velizy-Villacoublay Mercedes-Benz France LG Toulouse Automobiles 31200 Toulouse Peugeot PSA Reyail Orvault 44700 Orvault Volkswagen Group France Audexia SAS 18230 Saint-Doulchard