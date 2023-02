Découvrez les gagnants du Challenge éco-conduite AddSecure

AddSecure vient d’annoncer les résultats de son concours éco-conduite 2022, baptisé « AddSecure Eco-Driving Challenge » et ouvert à tous les clients AddSecure Smart Transport. Un peu d’histoire en préambule : en comparant les résultats de 2022 avec ceux de 2017, année de la création du challenge, les calculs d’AddSecure montrent que les entreprises ont réduit leur consommation totale d’environ 6,6 millions de litres de diesel sur une année. Ce résultat se traduit par une réduction des émissions de CO2 d'environ 17 500 tonnes et des économies d'environ 11,9 millions d'euros.

Six pays sous le signe de la Scandinavie

Pour rendre la compétition plus intéressante, les 75 entreprises participantes sont divisées en 6 catégories différentes en fonction du pays (Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Allemagne et France) et en une catégorie pour les opérateurs de bus en Europe. Sur le site, les leaders sont présentés en trois catégories affichant les meilleurs résultats pour les réductions de CO2 en valeur absolue (« AddSecure Eco-Momentum »), la moyenne d’éco-conduite, et l’amélioration de l’indice éco-conduite.

Les lauréats du Challenge

Il convient naturellement de féliciter les gagnants français du challenge, à savoir Ambroise ABB (catégorie de la plus grande réduction d’émissions de CO2), les transports Bruneel (score éco-conduite), et les transports Laporte (meilleure amélioration de l’index éco-conduite).