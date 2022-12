Découvrez les lauréats des #CONNECTfleet Awards 2022

Mercredi 30 novembre, au cours de notre sixième édition de l’événement #CONNECTfleet, L’Automobile & L’Entreprise a décerné ses #CONNECTfleet Awards. Découvrez donc ci-dessous les gestionnaires de parc et les projets les plus innovants de l’année 2022.

Désireux de valoriser les initiatives ambitieuses et à même d’accompagner les responsables de flottes dans la mobilité présente et future de leurs collaborateurs, le magazine L’Automobile & L’Entreprise et ses partenaires (Arval, Ford, Michelin et TotalEnergies) ont remis six prix lors du congrès annuel #CONNECTfleet, qui se tenait à Deauville les 30 novembre et 1er décembre 2022.

Des lauréats retenus parmi des entreprises privées ou publiques françaises, sans distinction de taille et ayant sur le territoire français un gestionnaire de flotte automobile ou responsable de mobilité. Des acteurs divers mais impliqués dans des catégories portant sur la transition énergétique ou la sécurité professionnelle ont donc été distingués. En voici le palmarès, dévoilé mercredi 30 novembre lors de la plénière d'ouverture :

Catégorie Innovation de l’année

Récompensant la mise en place des actions particulièrement innovantes en matière de déplacement des collaborateurs, de mobilité, de gestion de flotte, d’optimisation de TCO et/ou de mobilité ou de facilité et confort d’usage à destination de leurs collaborateurs.

Lauréat : Schneider Electric France pour son projet « Borne de recharge supervisée au domicile des salariés ».

Nicolas Bretaudeau, manager grands comptes et LLD chez Ford France, aux côtés de Cyril Jeantaud, country buyer France chez Schneider Electric.

Catégorie Transition énergétique & RSE

Remis aux entreprises ou collectivités et administrations ayant mis en place des actions remarquables en matière d’environnement ou de responsabilité sociale et environnementale

Lauréat : Solocal pour son projet « Rouler en électrique...c'est branché ! ».

Tarik Moufaddal, directeur solutions de mobilité France chez TotalEnergies marketing France, aux côtés de Christelle Lauvergnat, responsable du parc automobile de Solocal.

Catégorie Prévention du risque routier en entreprise

Saluant l'adoption d'actions remarquables en matière de sécurité routière, de sensibilisation des collaborateurs aux risques routiers en entreprise ou de réduction de l’accidentologie.

Lauréat : SNCF Réseau pour son projet « Auditer, checker c'est validé ! ».

Jérôme Juanchich, responsable grands comptes France chez Michelin, aux côtés de Carlos Simoes, pilote national du parc automobile de SNCF Réseau.

Catégorie responsable de parc de l’année - secteur public

Lauréat : David Leva, responsable des moyens généraux et de la flotte automobile de Plaine Commune (absent le jour de l'évènement).

Catégorie responsable de parc de l’année - secteur privé

Lauréat : Matthieu Donjon, directeur achats-approvisionnement-support réseau chez Emeria (ex-Foncia).

Matthieu Donjon (à droite) et l'ensemble de son équipe, en compagnie d'Alexis Bielefeld, directeur de réseau, grandes flottes & Dom chez Arval France, et Frédéric Quintin, directeur commercial public LLD chez Arval France.

Prix d'honneur

À titre exceptionnel, l’ensemble de la rédaction a souhaité remettre un prix spécial à un responsable de parc accompli, membre actif de notre jury, pour mettre à l'honneur une carrière admirable : Hervé Foucard, chef du service technique des transports automobiles municipaux à la Mairie de Paris.

Franck Giraud, directeur grands comptes mobilité nouvelles énergies chez TotalEnergies marketing France, aux côtés d'Hervé Foucard, chef du service technique des transports automobiles municipaux à la Mairie de Paris.