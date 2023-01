Découvrez les voitures les plus vendues dans le monde en 2022

Sur un marché mondial VPN et VUN de plus de 80 millions d’immatriculations, Toyota reste le premier groupe automobile du globe mais truste aussi les deux premières places du top 10 des meilleures ventes de modèles.

Malgré la pénurie de composants électroniques et la hausse des prix des matières premières et des énergies qui ont parasité la production des constructeurs automobiles, le marché mondial est resté au-dessus du seuil des 80 millions d’immatriculations de VPN et VUN.

Toyota est resté le premier groupe mondial en volume devant Volkswagen Group. Dans le classement des modèles, Toyota truste aussi quatre places du top 10, dont les deux premières.

Top 10 des véhicules neufs les plus vendus dans le monde en 2022

Marque Modèle Immatriculations Evo vs 2021 1/ Toyota Corolla 1 120 000 -2,2 % 2/ Toyota RAV-4 871 220 -13,7 % 3/ Ford F-Series 786 303 -8,8 % 4/ Tesla Model Y 758 792 +88,5 % 5/ Toyota Camry 676 845 -2,7 % 6/ Honda CR-V 602 675 -17,8 % 7/ Chevrolet Silverado 591 594 +1,8 % 8/ Hyundai Tucson 565 100 +1,2 % 9/ Toyota Hilux 564 759 +2,7 % 10/ RAM Pick-up 545 423 -15,4 %

Grâce au pick-up de RAM, Stellantis figure dans le top 10 des modèles les plus vendus dans le monde en 2022.

Si la Toyota Corolla sauve l’honneur des berlines, au même titre que la Camry, on note que le haut du classement reste dominé par les pick-up et les SUV. Avec le Model Y, Tesla, leader des ventes de véhicules 100 % électriques dans le monde, fait aussi une entrée remarquée dans un top 10 qui reste encore le pré carré des constructeurs traditionnels. Cependant, la menace chinoise se précise. Ainsi le top 3 des meilleures ventes en Chine se décline comme suit : BYD Song Plus (459 424 immatriculations), Nissan Sylphy (446 492) et Wuling Hongguang Mini EV (443 384). La croissance programmée des exportations de certains constructeurs, au-delà de leur marché domestique, devrait prochainement leur ouvrir l'accès au top 10, le BYD Song Plus étant déjà à sa porte.

Gros plan sur les modèles best-sellers par pays en 2022