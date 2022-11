Décryptage de la stratégie Alfa Romeo avec son directeur général Jean-Philippe Imparato

Auto Infos : Depuis votre nomination, vous avez lancé un plan de réduction des coûts chez Alfa Romeo, où en êtes-vous ?

Jean-Philippe Imparato : Nous avons baissé les coûts de 50%. En fait, l’objectif était en 2021 de gagner de l’argent. La contribution d’Alfa Romeo au PNL de Stellantis est devenu positif. Pour cela, nous avons baissé les coûts fixes, marketing, total production cost et coût de la non-qualité. Nous avons stabilisé notre pricing puis nous l’avons augmenté à concurrence de ce qu’on estime être la valeur de la voiture.

A.I. : Ainsi au premier semestre 2022 vos résultats financiers dépassent ceux de l'année pleine 2021 ?

J.P.I. : Oui, c’est assez surprenant même. La rentabilité unitaire des voitures est en elle-même très positive. Ce qui n’est pas lié à un volume de voitures. C’est intrinsèque. Je vends une voiture, donc je gagne de l’argent. Il n’y a pas de compromis là-dessus. Si on doit être entrainé sur des canaux que je qualifierais de toxiques, nous n’irons pas si cela doit avoir un impact sur la valeur résiduelle de la marque.

A.I. : Vous restez allergique à ces canaux tactiques comme par le passé chez Peugeot ?

J.P.I. : Absolument ! Je peux très bien faire de la location courte durée si je maîtrise 100% des buy-backs. Dans le cas contraire, je ne mettrai jamais une voiture en courte durée. Au niveau des véhicules de démonstration, nous pouvons en avoir un peu quand le besoin est là comme avec Tonale lors du lancement. Je ne suis pas payé sur le volume !

A.I. : Ce refus des volumes ne s’applique-t-il pas désormais à l’ensemble des constructeurs ?

J.P.I. : Oui sauf que lors des commentaires de fin d’année, on reparle du nombre de voitures vendus ! Le net revenu d’Alfa Romeo a une progression à deux chiffres depuis 2020. Nous vendons au prix que nous souhaitons, ce qui nous place au même niveau ou au-dessus de BMW dans toutes les transactions. C’est mon benchmark en terme de pricing. Nous contrôlons nos coûts. Je rappelle que nous sommes 49 salariés pour gérer Alfa Romeo. C’est une start-up qui gagne de l’argent.

A.I. : N’est-ce pas la marque la plus rentable chez Stellantis aujourd’hui ?

J.P.I. : Au niveau unitaire non, mais c’est la premium la plus rentable. C’est une bonne nouvelle mais il faut désormais que ce soit la premium qui se développe partout.

A.I. : Avec la Tonale Q4, vous faites votre entrée dans l’hybride rechargeable. N’est-ce pas incongru pour une marque sportive comme Alfa Romeo ?

J.P.I. : Je ne lance un PHEV mais une brique de plus dans le développement d’Alfa Romeo. Si nous ne faisons pas ça sur le segment C- SUV maintenant, la marque pourrait être en danger. Nous devons aller vers l’électrification car ceux qui pensent, une seconde, que l’électrification n’est pas la voie pour tout le monde se trompent quel que soit le pays d’ailleurs et probablement. Au niveau de l’hybride rechargeable, nous y allons le plus vite possible tout en respectant l’ADN de la marque. La Tonale Q4 est dans le monde Alfa Romeo, elle reste une vraie sportive agréable à conduire. C’est donc l’acte 1 de l’électrification qui est fondamental. Avec 40% de CO2 en moins à 26 g/km, dans plein de pays à moins de 30 grammes, nous n’allons pas payer les accès aux centres-villes. Nous souhaitions également 600 kms d’autonomie afin de ne pas avoir les critiques récurrentes au PHEV sur la recharge. Avec Tonale, nous avons à la fois la liberté et l’efficience. Ce qui a une valeur importante pour le B2B forcément. Ce qui nous ouvre les appels d’offre en Allemagne. Je veux passer trois messages : liberté, pas de problème d’accès et l’ouverture au B2B.

A.I. : Cela vous permet-il de tenir jusqu’à la prochaine génération électrique chez Stellantis ?

J.P.I. : Oui jusqu’en 2024. Nous aurons un hybride et un full électrique sur la plate-forme B Pilot. Nous allons donc compléter le C-SUV par un B-SUV, sauf que cela ne sera pas un SUV tel qu’on l’entend… Et après en 2025, nous aurons la plate-forme électrique Stellantis avec 800 Volts avec une architecture électronique toute nouvelle et le software avec la 5G.

A.I. : On dit justement qu’Alfa Romeo est à la pointe du software ?

J.P.I. : C’est la première application de STLA Brain en 2025. Nous sommes passés de dernier de la classe à premier applicateur ! La voiture qui sortira aura une plage de puissance de 350 à 800 chevaux. Nous aurons de la 5G et de l’intelligence artificielle. Je m’en servirai pour accroître l’efficacité de conduite à travers les Datas. C’est un outil de positionnement pour Alfa Romeo, une sorte de co-pilote.

A.I. : Comment se positionne la marque Alfa Romeo dans la galaxie Stellantis ?

J.P.I. : Nous sommes dans un cluster premium avec DS et Lancia. Nous avons un club qui se réunit toutes les semaines sur nos choix stratégiques et commerciaux. Et nous serons les premiers à entrer dans le nouveau modèle Retail de distribution.

A.I. : Alors justement, il y a cinq ans lors de votre passage chez Peugeot, vous prôniez déjà un changement de business model de distribution avec une réduction drastique des coûts fixes. Le contrat d’agence est-il l’aboutissement de cette stratégie ?

J.P.I. : Comme l’électrification plus le software et l’évolution réglementaire nous conduisent à renchérissement du coût des voitures de 50%, il n’est pas étonnant qu’à iso base clientèle, nous soyons obligés collectivement de couper en deux le coût de distribution. Effectivement, je l’avais dit il y a cinq ans. D’ailleurs pas mal de marques qui disaient « non » à l’époque y viennent aujourd’hui. C’est parce qu’il faut qu’on optimise le coût de distribution global, et pas celui uniquement des concessionnaires mais aussi celui des constructeurs, qu’il faut qu’on soit attentifs.

A.I. : Comment s’inscrit ce contrat d’agence dans votre stratégie globale ?

J.P.I. : Pour résumer nous avons un net pricing, une sélection rigoureuse des investissements en marketing à chaque euro près et un nouveau modèle retail guidé par une relation client parfaite. Nous ne sommes pas en confrontation avec le concessionnaire, bien au contraire je pense que nous pouvons nous en sortir tous les deux et très bien. Plus le concessionnaire vendra plus il gagnera. Il n’aura plus de discount à faire et nous porterons les stocks neufs comme les véhicules de démonstration. Le concessionnaire pourra aussi prendre les véhicules d’occasion y compris en Buy-back. Et nous réduirons nos standards sur l’immobilier de moitié.

A.I. : Comment expliquez-vous cette grogne des distributeurs ?

J.P.I. : C’est la peur du changement. Il faut encore et encore discuter ensemble. Le principe de l’électrique est derrière nous, il faut donc s’adapter. Mais j’ai confiance en mes collègues français. Le contrat d’agence commencera en 2023 pour Alfa Romeo.

A.I. : Et l’Euro 7, vous en pensez quoi ?

J.P.I. : Ca change tous les jours apparemment ! On a eu encore une nouvelle version la semaine dernière. C’est très difficile à comprendre. Heureusement, on a des équipes performantes pour décrypter tous ces textes. Avec l’énergie que l’on met dans l’électrique chez Alfa Romeo, nous ne pourrons pas diverger pour aller sur de nouveaux investissements dans le thermique ! Il ne faut pas jouer avec nos équipes, car nous devons faire tourner nos usines.