Décryptage : Faut-il sauver le soldat PHEV ?

Ses détracteurs le disent polluant : mythe ou réalité ? On vous dit tout sur « comment l’intégrer dans une car-policy et optimiser son PRK ».

Rappelez-vous, 2014, Mondial de l’Automobile dont le slogan était « le futur de l’automobile est à Paris », les constructeurs présentaient une nouvelle motorisation : l’hybride rechargeable ou PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). En 2016, une quinzaine de modèles était disponible en France et nous étions encore loin du niveau d’aujourd’hui où pratiquement tous les constructeurs en proposent. Même les « Super-car » se sentent dans l’obligation d’y venir pour ne pas disparaître sous le coup de réglementations toujours plus contraignantes. Chez Lamborghini, la nouvelle « Revuelto » est hybride rechargeable. Le célèbre V12 est secondé par 3 moteurs électriques avec pour but de réduire de 30 % l’émission de CO² par rapport à la dernière version 100 % thermique « l’Ultimae » et permettre la circulation en centre-ville en tout électrique.

Alors « has been » le PHEV ?

Ces derniers temps, tout pousse à le faire disparaitre. Sa fiscalité est moins avantageuse du fait de la disparition du bonus écologique. Les retours des gestionnaires de parcs, l’ayant retenu pour des raisons purement fiscales, montrent une explosion des TCO prévisionnels : trop de PHEV ont été rendus en fin de contrat avec le câble de recharge dans son emballage. En parallèle, les rapports de certaines ONG comme Transport et Environment mettent en évidence des gains sur les émissions de CO², absents au rendez-vous au point de parler d’un « hybrid gate ». Alors mythe ou réalité, un point devient nécessaire !

Ce graphique démontre des émissions réelles de CO² loin de celles annoncées par les constructeurs. Pour cela, nul besoin de faire une étude : on le sait depuis des lustres et le passage de la norme NEDC à la norme WLTP n’y a rien changé. Même si elle a permis de resserrer l’écart avec la consommation réelle réalisable, peu de conducteurs sont capables d’obtenir les consommations constructeurs, quel que soit la motorisation. Même pour les véhicules électriques, on est passé d’un discours annonçant une autonomie de « X kilomètres » à un discours notant une autonomie « jusqu’à X kilomètres » et précisant, comme chez Mercedes : « l’autonomie réelle dépend de la configuration du véhicule, du style de conduite du conducteur, des conditions de circulation, des conditions météorologiques, de l’ancienneté et de l’état de la batterie, de l’utilisation du système de climatisation et peut par conséquent présenter des différences », remarque valable également pour la batterie du PHEV.

La première fois où j’ai vu ce graphique, je me suis posé quelques questions. La première est de savoir comment en mode électrique (en bleu) le véhicule peut émettre du CO² ? Un véhicule électrique n’est-il pas sensé émettre 0 g/km CO² comme l’affichent tous les constructeurs ? Loin de moi l’idée de démontrer qu’un hybride rechargeable n’émet pas de CO², il est évident que lorsque la batterie est vide, on retrouve des niveaux proches de ceux d’un modèle thermique full hybride. Un rapport commandé par le gouvernement en 2020 à l'IFPEN le confirme et relève un aspect intéressant : l'hybride rechargeable à batterie vide ne fait pas pire que l'hybride simple, car il a l'avantage de toujours fonctionner au moins comme ce dernier. L’étude menée en conditions réelles montre qu’à véhicule identique, on obtient 112,7 g/km pour l’hybride rechargeable batterie vide et 115,4 g/km pour l’hybride simple. Ainsi le CO² indiqué sur le graphique pour le mode engine (en gris) est équivalent à celui d’un thermique. Quant au mode « battery charging », chacun sait que forcer la recharge, entraine irrémédiablement une surconsommation. Ce mode est donc à bannir d’autant que la plupart des PHEV ont aussi un mode permettant de conserver l’autonomie de la batterie pour l’utiliser en zone urbaine. Utile après une recharge sur borne, il limite l’usage de l’électrique sur la distance vous séparant de la ZFE. En conclusion, le PHEV reste une bonne solution par rapport à un thermique, voir au « Full Hybrid », à condition de bien le maîtriser.

Pourquoi faire si compliqué ?

Le PHEV garde également certains avantages. D’abord fiscaux : exonération de TVS, réduction ou gratuité de la carte grise selon les départements, et plafonnement de déductibilité de l'amortissement du véhicule à 20 300 € pour un grammage CO² entre 20 à 50 g/km et même 30 000 € pour ceux inférieurs à 20 g/km, la batterie étant amortie séparément. Au regard de la loi LOM, il est considéré comme « véhicule propre » car il émet moins de 50 g/km de CO² contrairement à l’hybride qui ne peut y prétendre. Coté ZFE, il est Crit’air 1 et il y a fort à parier que ces véhicules pourront y circuler au-delà de 2035 - date à laquelle la vente de véhicules neufs thermiques sera interdite en Europe - grâce à leur capacité à rouler en tout électrique. Enfin, 2035 c’est dans 12 ans, cela laisse largement le temps de l’amortir et de permettre au véhicule full électrique de devenir plus performant au regard de son autonomie ou de son temps de recharge.

Les sociétés sont restées trop longtemps sous le dictat du diesel qui n’imposait pas de réfléchir à l’usage. Ce dernier en était arrivé à faire croire qu’il convenait à tout le monde tant sa défiscalisation masquait son surcoût en entretien, voire de réparations suite à des pannes coûteuses comme le remplacement d’une vanne EGR encrassée par un usage urbain intensif. Comme pour tout véhicule, le principe de base est d’adapter l’énergie à l’usage qui en sera fait, donc un PHEV ne peut pas convenir à tous les collaborateurs. S’intéresser à l’usage revient à décomposer le kilométrage annuel afin de faire ressortir le professionnel et le privé et pour chacun d’eux la part d’urbain, d’extra urbain et d’autoroute. La composition d’un même couple kilométrage/durée varie toujours d’un usager à l’autre, et encore plus fortement en fonction de son activité au sein de l’entreprise.

Ensuite, il est important de s’intéresser aux caractéristiques du véhicule, car derrière le terme PHEV, plusieurs éléments techniques très différents peuvent se cacher dont la taille de la batterie et avec elle l’autonomie en tout électrique (voir encadré). Si on regarde la réalité pour les deux champions lors d’essais, le Range Rover est plus proche des 80 kilomètres en cycle mixte, 100 kilomètres en ville. Pour le Mercedes, on notera 70 kilomètres en cycle mixte. Les données constructeurs sont toujours optimistes et la réalité des essais révèle des autonomies largement inférieures avec une constante : plus le véhicule est lourd et plus l’écart est important. Néanmoins les autonomies réelles constatées permettent largement de couvrir les trajets quotidiens d’un grand nombre de collaborateurs.

Il convient donc d’affiner le calcul du TCO en introduisant le pourcentage de roulage en électrique. La consommation de carburant et l’autonomie électrique doivent être prises en compte sur la base des essais constatés dans la presse et en introduisant le coût de l’énergie de chaque mode de roulage ainsi que le coût des installations nécessaires à la recharge. En fait, le TCO est trop souvent calculé sur des standards, alors qu’une part importante de celui-ci est liée au comportement du conducteur. Ce point est encore plus important aujourd’hui avec la hausse du coût de l’énergie qui participe grandement à la hausse du prix de revient au kilomètre. Pour les véhicules thermiques, l’influence du comportement du conducteur impactait principalement la consommation, poussant certaines entreprises à entrer dans l’ère du calcul du TCM (Total Cost of Mobility) afin d’affiner leurs calculs.

Avec le PHEV, une part encore plus importante repose sur son comportement et les moyens mis à sa disposition pour la recharge. En 2022, l’International Council on Clean Transportation a publié une étude, sur une base de données issues de 9 000 hybrides rechargeables en Europe, démontrant les différences de comportement entre les particuliers et les entreprises : les PHEV des professionnels parcourent seulement 11 à 15 % de la distance en électrique alors que les particuliers parcourent 45 à 49 % en moyenne. Pourquoi une telle différence ? C’est simple : pourquoi se contraindre à recharger son véhicule pour faire des économies lorsqu’on ne paie pas le carburant.

Comment obliger la recharge ?

L’autonomie et la recharge sont donc les deux clefs permettant une parfaite exploitation économique et écologique d’un PHEV, car plus le roulage en électrique est important, plus le gain sera élevé. La majorité des collaborateurs compatibles sont « sédentaires », leurs déplacements se limitant aux trajets domicile-travail. Il est alors facile de mettre en place des critères d’attribution qui prennent en compte la distance domicile-travail et les points de recharge disponibles. Pour simplifier, on peut définir quatre groupes :

25 Kilomètres pour les petites batteries et un point de recharge

50 kilomètres pour les petites batteries et deux points de recharge

80 kilomètres pour les grosses batteries et un point de recharge

160 kilomètres pour les grosses batteries et deux points de recharge

Mais comment obliger le collaborateur à recharger ? Simplement en définissant un budget de carburant mensuel en litre calculé à partir de la distance qui ne pourrait pas être couverte par le roulage en électrique. Ce processus sera d’autant plus efficace si vous acceptez le report des litres non consommés sur les mois suivants, permettant ainsi la couverture de la période des congés où il peut être plus compliqué de recharger. Cette mesure peut s’accompagner de la fourniture d’une carte pour accéder aux bornes électriques en dehors du domicile ou de l’entreprise. Est-ce que cela fonctionne ? Oui, et l’exemple réel suivant le démontre. Sur une BMW 330E XDRIVE 292 M SPORT BVA8, on constate que sur 45 000 Km, 27 000 ont été réalisés en électrique, soit 60 %. La consommation moyenne s’établit donc à 3.4 l/100 km alors que son équivalent thermique est plus proche des 9 l/100 km.

Dans son édition TCO 2022, l’Arval Mobility Observatory compare les TCO pour la BMW Série 3 selon ses motorisations. Sans atteindre les performances de l’électrique, le PHEV est plus pertinent que les versions thermiques. Son prix étant plus élevé, seule une recharge régulière va permettre d’amortir ce surcoût. Plus le roulage en électrique sera important et plus le PRK diminuera !

Il reste deux points importants pour réussir l’intégration du PHEV dans vos flottes. C’est un véhicule technologique qui nécessite de consacrer du temps à sa prise en main. On rencontre encore trop d’utilisateurs qui ne connaissent pas les différentes programmations possibles et utilise le mode « recharge » pensant que c’est celui qui permet de sauvegarder l’autonomie du véhicule. C’est aussi un véhicule où une formation à l’éco conduite permettra d’en tirer, encore plus qu’avec un thermique, un meilleur profit. Une conduite « éco » fait économiser plus de carburant que pour le thermique. L’anticipation et la conduite souple favorisent la recharge et donc l’autonomie de la batterie, économisent les freins et les pneus émetteurs de particules.

Le PHEV demeure ainsi une excellente alternative pour vos collaborateurs encore « allergiques » au tout électrique. C’est peut être la meilleure façon d’appréhender cette motorisation et d’apprendre à gérer la recharge. D’ailleurs, même pour les gros rouleurs, pour qui le diesel semble encore incontournable, Mercedes-Benz propose une solution avec le diesel PHEV. Comme il s’agit d’un hybride rechargeable, il bénéficie de la vignette Crit’air 1.