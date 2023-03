Dekra alerte sur le retard pris à présenter les véhicules au contrôle technique

Le bilan 2022 du rapport d’activité du contrôle technique de l’organisme technique central (OTC) est partagé par Dekra Automotive. Le réseau de contrôle technique a toutefois souhaité mettre l’accent sur les contre-visites et les défaillances qui les provoquent. Les contre-visites accusent un léger retrait de 2,16 % par rapport à 2021. L’enseigne s’attarde sur les défaillances et notamment celles majeures et critiques qui, fort heureusement, sont en baisse régulière ces dernières années :

Taux de prescription à la contre-visite pour défaillances critiques : 0,86 % en 2020, 0,75 % en 2021 et 0,74 % en 2022.

Taux de prescription à la contre-visite pour défaillances majeures : 20,35 % en 2020, 19,15 % en 2021 et 18,7 % en 2022.

Si l'on regarde de plus près les défaillances critiques, sur la plus haute marche du podium, on retrouve la corde visible ou endommagée des pneumatiques, puis vient l'efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite de frein de stationnement et, enfin, le non fonctionnement des feux stop. En 2022, nous retrouvons le même trio de tête qu’en 2021 au niveau des défaillances majeures, mais dans un ordre différent. La mauvaise orientation des feux de croisement reste la première cause de défaillance majeure. Les pneumatiques gravement endommagés, entaillés ou présentant un montage inadapté occupent la deuxième place, puis on trouve les mesures d’opacité instables ou hors limites pour les véhicules diesel.

« En analysant les dates de passage des véhicules au contrôle technique, nous constatons que plus de 20 % d'entre eux sont effectués en retard et pour certains de plusieurs mois. Nous pouvons estimer, si nous nous projetons au niveau national, entre 1 et 2 millions le nombre de véhicules circulant en permanence avec un contrôle technique dépassé. Ce qui signifie qu’entre 200 à 400 000 véhicules roulent avec des défauts majeurs et 10 à 20 000 avec des défauts critiques, représentant un risque immédiat pour la sécurité routière. Ces automobilistes circulent – sans être informés faute de passage dans les temps au contrôle technique – avec des véhicules présentant de potentiels risques pour eux et les autres usagers de la route. Le retard ou l’évitement du contrôle technique entraîne non seulement une sanction financière (amende de 135 euros pour défaut de contrôle technique à jour) mais surtout un réel risque au niveau de la sécurité routière », tente de sensibiliser Karine Bonnet, directrice générale de Dekra Automotive.