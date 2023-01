Dekra, nouveau membre de l’organisme Green NCAP

Scrutant les émissions polluantes des modèles les plus récents par le biais d'essais actifs, l’organisme indépendant Green NCAP a besoin de s’entourer d’experts du secteur automobile et du contrôle technique pour délivrer une appréciation claire et objective. Visant à promouvoir le développement de voitures propres, économes en énergie et nuisant le moins possible à l'environnement, Green NCAP vient donc de rallier à sa cause un acteur actif depuis une centaine d’années dans le domaine de la sécurité : Dekra.

Agir de concert pour une mobilité durable et sécuritaire

S’inscrivant comme l'une des principales organisations d'inspection et d'essai de véhicules au monde, la société allemande emploie actuellement plus de 48 000 personnes dans environ 60 pays du monde entier. Accédant à un statut de membre associé pour la sécurité, en collaboration avec l’autre entité de notation européenne, Euro NCAP, Dekra œuvre déjà pour une mobilité plus verte puisque la société s’avère à la base de la création d’un domaine d'intérêt de l'entreprise de la durabilité. Cette structure s’appuie sur des experts qui travaillent dans le développement de nouveaux services durables et qui, désormais, aideront à développer l'évaluation du cycle de vie en collaboration avec Green NCAP.

>> À LIRE AUSSI : Green NCAP lance un outil pour comparer l’impact des voitures en cycle de vie

De ce fait, « Dekra offre une vaste expérience et des connaissances que Green NCAP peut maximiser à son avantage », affirme le Dr Aleksandar Damyanov. Dans le but de poursuivre l’enrichissement de son écosystème de compétences, « Green NCAP encourage donc d'autres entreprises partageant les mêmes idées dans le secteur des transports à rejoindre [son] organisation avec l’objectif clé de fournir aux consommateurs une image claire de l'impact de leur véhicule sur le climat ainsi que de l'énergie que les voitures utilisent avant même qu'elles ne prennent la route », ajoute le directeur technique de Green NCAP.