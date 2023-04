Dekra propose sa solution pour tester l’état de santé des batteries

Tester l’état de santé des batteries haute tension sera un contrôle toujours plus incontournable pour estimer la valeur d’un véhicule électrique. Des solutions de mesures commencent à apparaitre, plus ou moins complexes, fiables et coûteuses. Dekra arrive sur le marché avec une solution qui apparait comme très sérieuse.

Le spécialiste du contrôle et de la certification, Dekra, vient de lancer sa propre solution pour tester le vieillissement et la performance des batteries haute tension des véhicules électriques (état de santé). Un outil qui se destine uniquement dans un premier temps aux professionnels comme les négociants VO, les sociétés de leasing, les concessionnaires, les garagistes, les gestionnaires de flottes, etc.

« Comme la batterie représente une grande partie de la valeur d'un véhicule électrique, l'état de santé de la batterie d'un véhicule d'occasion est un facteur d'évaluation crucial » estime Christoph Nolte, executive vice president de la division contrôle technique chez Dekra.

« Grace à cette innovation, Dekra souhaite contribuer à favoriser l’adoption des véhicules électriques d’occasion en apportant de la transparence » ajoute Philippe Hanot, directeur général des entités Dekra Automotive Solutions et Dekra Expertise en France.

Dekra indique que ce testeur a fait l’objet d’un brevet validé par les constructeurs automobile. Dans la pratique, le test dure moins d’un quart d’heure. Le contrôleur est déjà utilisé par des professionnels dans plusieurs pays européens dont l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Finlande et la Belgique.

Le test, que Dekra qualifie de fiable et totalement indépendant, est basé sur la mesure des caractéristiques de la batterie au cours d'un très court trajet d'essai. « Il suffit d'une brève accélération d'environ 100 mètres au cours de laquelle les données sont lues via l'interface de diagnostic embarquée » explique Christoph Nolte. Le savoir-faire essentiel réside dans la capacité à interpréter les valeurs mesurées. « Le processus s'appuie sur une base de données très sophistiquée et un algorithme complexe », explique le responsable.

Compatible pour plus de 90 modèles

Les données de base sont déterminées à l'avance pour chaque type de véhicule à partir de tests de conduite (paramétrage). Lors de l'essai, les résultats sont évalués sur la base des paramètres spécifiques au type de véhicule. La résistance interne de la batterie est mesurée pour en déduire la capacité restante.

Actuellement, Dekra peut proposer un test rapide pour plus de 90 modèles de véhicules. Il s'agit de modèles de grande série, de divers constructeurs allemands et européens (Renault, Peugeot, Opel, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW,), mais aussi, par exemple, de marques asiatiques (Kia, Hyundai). « Nous paramétrons continuellement les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché » souligne Christoph Nolte.