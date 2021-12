Delko développe le volet carrosserie

Dans le cadre de sa convention qui s’est déroulée ce week-end à la station de ski Les Arcs, le réseau de garages Delko a annoncé son intention de se diversifier vers la carrosserie à travers un accord signé avec Aniel Marketplace, plateforme d'e-commerce spécialisée dans la fourniture de pièces détachées et de consommables pour la réparation-collision.

Grâce à cet accord, les franchisés du réseau Delko peuvent accéder à une offre de pièces de carrosserie, incluant pièces d’origine, équipementiers ou encore de qualité équivalente, avec la promesse de couvrir 100 % de leurs nouveaux besoins. Cela s’accompagne également de tarifs préférentiels sur l’ensemble des univers proposés par la plateforme.

« Cet accord permettra à tous nos franchisés de continuer à proposer à leurs clients une réponse globale pour la réparation et l’entretien de leurs véhicules grâce au lancement de cette offre de carrosserie. Ce nouveau service ne fait que renforcer notre expertise sur le marché de la réparation et l’entretien de véhicules toutes marques. Il est primordial pour nous de travailler sans relâche à l’optimisation du quotidien de notre réseau. Notre rôle est d’accompagner au mieux nos franchisés dans la gestion de leur garage et de soutenir au maximum leur activité, et ce, depuis plus de 20 ans », commente Fabien Jouvet, directeur des achats de Delko. Le réseau compte aujourd’hui plus de 90 garages en France avec une importante ambition de développement.

L’offre concerne les franchisés qui souhaitent réaliser des travaux de carrosseries légers, sans peinture, comme le changement d’optiques, de rétroviseurs ou toutes autres pièces impactées par un sinistre, à l’image des radiateurs, par exemple. L’accord servira aussi les garages Delko qui possèdent en parallèle un atelier de carrosserie ou qui délèguent les travaux à une carrosserie voisine.