Delko s’implante en Vendée

C’est à Fontenay-le-Comte, non loin de Niort, que le premier garage Delko a fait son apparition dans le département de la Vendée le 25 juillet dernier. A sa tête, un ancien chaudronnier-soudeur, Ionut Pacurar. Passionné de mécanique, le dirigeant exerçait jusque-là le métier de garagiste en seconde activité sous le statut de micro-entrepreneur.

Désireux de faire de la mécanique son activité à temps plein et de devenir son propre patron, le salarié se met en recherche d’un local avec le besoin se faire accompagner dans la création de son entreprise. « Je ne pouvais pas le faire seul, à moins d’y mettre beaucoup de temps et de moyens. Le savoir-faire de la franchise m’a permis de démarrer facilement et de m’apporter la visibilité nécessaire. Je cherchais une marque qui fait autant de la mécanique que de l’entretien » commente le franchisé qui a connu l’enseigne en faisant des recherches sur Internet.

Lors des trois jours de découverte proposés par Delko au sein de son siège social, l’investisseur a pu découvrir le concept et rencontrer les différents services d’accompagnement. Une fois le projet de candidature validé, Delko a accompagné le futur franchisé dans la recherche d’un local. Après une formation de 5 semaines pour le gérant et sa compagne, l’établissement a pu ouvrir ses portes. Il rejoint un réseau qui compte aujourd’hui plus de 90 garages en France, majoritairement en Rhône-Alpes, Bretagne et sur la côte Atlantique.