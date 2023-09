Delphi entame son Masters of Motion Tour

Afin de renforcer sa présence sur le terrain auprès de ses clients réparateurs, l’équipementier se lance sur les routes de France pour leur apporter des informations et les solutions nécessaires à l’entretien des véhicules d’aujourd’hui et de demain.

Dans la continuité de la campagne Masters Of Motion lancée en décembre 2022, depuis le 18 septembre et pour une dizaine d’étapes, les équipes Delphi parcourent le territoire pour amener leur expertise aux plus près des réparateurs. Avec un catalogue tourné vers « les solutions d’atelier » et la campagne Masters of Motion, l’équipementier s’engage auprès des techniciens à leur fournir quotidiennement toute l’assistance possible dans un paysage automobile qui évolue rapidement.

Organisées en collaboration avec les distributeurs partenaires de la marque, les sessions techniques qui ont pour vocation de mettre les techniciens au cœur des échanges permettent d’aborder plusieurs thèmes clés aussi bien en théorie qu’en pratique afin de répondre aux attentes concrètes des réparateurs.

Parmi ces différents thèmes figurent :

L’environnement moteur

Avec plus de 5 000 références disponibles, Delphi propose une offre très large allant des pompes et modules à carburant aux bobines d’allumage, en passant par les vannes EGR et autres capteurs. Grâce à son savoir-faire, l’équipementier accompagne les plus grands constructeurs mondiaux sur ces gammes et dispose d’une couverture leader en France comme dans d’autres pays en Europe, y compris pour les applications hybrides et électriques.

La formation

Plus que jamais indispensable pour adopter les bons gestes et les bonnes pratiques. Pour cela, Delphi met à disposition des réparateurs 3 niveaux d’information et de formation : une bibliothèque en ligne de ressources gratuites qui s’enrichit continuellement de tutoriels vidéo et de guides techniques, un panel de formations techniques en ligne hébergées sur la plateforme de e-learning Delphi Academy et des cours en présentiel. Les formations en ligne de la Delphi Academy, s’articulent quant à elles, autour de 4 catégories : les véhicules hybrides, électriques, l’ADAS et le diagnostic.

Le diagnostic

Au cœur des enjeux actuels, c’est pourquoi Delphi propose aussi une démonstration de sa solution BlueTech. Un outil de nouvelle génération qui couvre plus de 92 % du parc électrique et permet de déverrouiller les passerelles de sécurité des principaux groupes de constructeurs mondiaux. Grâce au Pass-Thru, cette solution se connecte également aux portails de ces derniers pour mettre à jour les logiciels calculateurs. Conçu pour une lecture intuitive et connecté en Wi-Fi et BlueTooth, cet outil est prêt pour demain avec la réalisation de diagnostic à distance.