Delphi Technologies complète son offre freinage avec des disques bimétalliques

Arrivés il y a maintenant plusieurs années sur les marques automobiles premium comme BMW pour ne citer qu’elle, les disques de frein bimétalliques disponibles sur le marché de la rechange indépendante contribuent au développement durable de celui-ci en réduisant le poids des pièces et leur empreinte carbone à la production, lors de l’expédition et une fois installées sur les véhicules.

Rappelons que grâce à un alliage composé en grande partie de carbone, le poids des disques de frein de ce type est réduit de plus de 15 % par rapport à un disque en fonte classique, optimisant ainsi la consommation de carburant au quotidien. Leur composition innovante apporte également un meilleur confort de conduite avec une diminution notable du bruit et des vibrations.

De plus, dotées du revêtement « Magni », les disques bimétalliques de Delphi Technologies offrent de nombreux avantages en termes de protection contre la corrosion. Ainsi, en termes de stockage, les disques ne sont plus couverts - comme cela peut-être le cas sur des pièces métalliques classiques - d’un film d’huile nécessitant un nettoyage avant leur installation sur le véhicule. Avec à la clé, un gain de temps profitable aux ateliers et à leur rendement.

À son lancement, cette gamme de disques de frein permettra de couvrir les modèles les plus répandus de la marque BMW, dont 1,7 million de ces véhicules circulent en Europe. La gamme devrait par la suite s’étendre aux applications des marques Toyota, Mercedes, Tesla, VAG et Jaguar Land Rover, actuellement en cours de développement, puis aux autres modèles clés du marché européen.