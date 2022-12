Delphi Technologies lance « Masters of Motion » pour encore mieux accompagner les professionnels de la rechange

La campagne « Masters of Motion » lancée par l’équipementier doit permettre aux professionnels de trouver facilement une série d’outils conçus spécialement pour eux, comme des tutoriels vidéo, des formations et des actualités marché pour mieux réparer les véhicules d’aujourd’hui et de demain.

En réponse directe à une vaste étude européenne menée par l’équipementier auprès de 4 000 garages, le programme « Masters of Motion » est destiné aux professionnels de la rechange. L’ensemble des contenus de ce programme qui seront lancés sur un nouveau portail web, ont été pensés pour offrir une expérience intuitive aux utilisateurs. Il s’enrichira progressivement de vidéos, d’illustrations et de guides, développés en partenariat avec les ateliers. Masters of Motion proposera de nombreux points d’échanges en ligne et hors ligne avec des experts techniques afin de les accompagner, partout et à tout moment, face aux défis qu’ils rencontrent chaque jour.

Les outils « Masters of Motion » permettront également aux distributeurs de soutenir le travail des professionnels du terrain en proposant des solutions globales clés en main. « Chez Delphi Technologies, notre priorité est d’accompagner les techniciens, qui sont en fin de compte, les piliers du marché de la rechange. Nous voulons qu’ils aient le sentiment d’être entendus et compris en tant qu’experts et c’est ainsi que Masters of Motion est né », explique Jean-François Bouveyron, vice-président et directeur général Aftermarket EMEA chez BorgWarner qui poursuit « Le temps que nous avons consacré aux ateliers nous a permis de faire ressortir leur souhait de bénéficier d’une assistance pour les nouvelles technologies émergentes, mais ce soutien doit commencer par les problématiques rencontrées aujourd’hui dans leurs garages. Nous ne devons pas craindre l’avenir, nous devons simplement nous y préparer ! Nous sommes ravis de lancer « Masters of Motion » à travers l’Europe et nous rapprocher grâce à cela d’un marché de la rechange durable sur le long terme ».