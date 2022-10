Delphi Technologies poursuit le développement de son logiciel de diagnostic

Présentée dernièrement, la nouvelle interface de communication véhicule (VCI) BlueTech a été l’un des lancements les plus novateurs de Delphi Technologies. Cette VCI a apporté des améliorations remarquables en termes de puissance de traitement, de canaux CAN FD de support Passthru sans oublier la fonctionnalité DoIP intégrée.

Une couverture en croissance

La couverture de véhicules de l’outil de diagnostic n’a cessé de croître en 2022, aussi bien en termes de marques et de modèles. Grâce aux solutions de diagnostic Delphi Technologies, le réparateur peut effectuer un large éventail de tâches sur les modèles de véhicules les plus courants, de l’entretien standard aux mises à jour du calculateur, en passant par le remplacement de pièces et la calibration des systèmes Adas.

La couverture d’applications s’est considérablement développée, notamment sur les nouveaux véhicules commercialisés, et plus particulièrement sur les véhicules électriques, dont le nombre ne cesse de croître. La première version du logiciel couvre 191 modèles de ce type pour les véhicules légers et les véhicules utilitaires légers et 24 modèles de poids lourds, ainsi que plusieurs sélections de systèmes uniques. Lorsque ces VE se présentent dans les garages pour des opérations de maintenance, les réparateurs peuvent s'appuyer sans crainte sur la VCI BlueTech et le logiciel DS.

Une aide précieuse

Au chapitre de l'assistance au diagnostic, Delphi Technologies a développé la fonctionnalité DTC-Assist comprise dans la licence BlueTech. Elle permet à l’utilisateur d’un outil de la marque d'identifier rapidement la cause profonde et les solutions possibles des dysfonctionnements du véhicule. DTC-Assist réduit aussi le temps de recherche des pannes et augmente la probabilité de remplacement des bonnes pièces au bénéfice de la rentabilité de l’atelier.

Les passerelles tombent

Enfin, dans le cadre de l’utilisation de l’outil de diagnostic, l’accès à la Security Gateway (passerelle de sécurité ou SGW) est vivement recommandé pour pouvoir accéder à toutes les fonctions de diagnostic. Le logiciel DS et la VCI BlueTech intègrent le déverrouillage de la Security Gateway des marques Fiat Chrysler Automobiles, Mercedes, Smart et Volkswagen Audi Group. En outre, la VCI BlueTech peut déverrouiller la Security Gateway pour les véhicules du groupe Renault grâce au Passthru J2534.

James Tibbert, directeur marketing EMEA, estime que les intégrations de passerelles de sécurité sont une fonctionnalité essentielle à prendre en compte lors de l’achat d’un outil de diagnostic. « L’accès sécurisé aux fonctions d’écriture dans le calculateur du véhicule va bientôt devenir la norme et BorgWarner prépare ses outils pour continuer d’offrir une capacité de diagnostic professionnel complète à ses clients. La fonction de passerelle sécurisée intégrée, disponible avec la licence BlueTech, facilite et simplifie le diagnostic sur les tout derniers modèles de véhicules, permettant ainsi au technicien de gagner du temps et d’augmenter la productivité de l’atelier », précise-t-il.