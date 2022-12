Denis Descosse nommé officiellement directeur général d’Autolia Group

Denis Descosse devient officiellement le nouveau directeur général d’Autolia Group. Il succède à Philippe Paillet qui partira à la retraite l’an prochain.

Le nouveau directeur est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Nantes après des études universitaires menées en Italie, en France et aux Etats-Unis. Il profite de plus de 20 ans d’expérience dans l’aftermarket après avoir notamment travaillé chez Schaeffler, à la Fiev, au Golda, chez Tenneco, Beru et Valeo.

« Au gré de ses expériences, Denis a pu acquérir une connaissance très fine de ce secteur et a toujours été guidé par son choix porté sur le relationnel et l’Humain. Sa connaissance approfondie du milieu de l’après-vente en France et à l’international, sera, à coup sûr, un atout clé » commente l'organisation.

Les missions Denis Descosse seront multiples outre le référencement, il nouera des partenariats qui permettront de développer Autolia Group et ses membres pour le futur.

Crée en 2006, Autolia Group est actionnaire de Temot. Le groupement Français, présidé par Laurent Brutinel, réunit quatre membres associés, AGRA, FLAURAUD, TF et TVI. Il dispose à date d’environ 70 000 m² de stockage avec 4 Plateformes nationales, 7 plateformes régionales, 325 points de vente nationaux, et 587 ateliers de réparation sous enseignes.

On pourra retrouver le groupement et son directeur lors du prochain salon Equip Auto que se tiendra à Lyon du 28 au 30 septembre 2023.