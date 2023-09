DENSO annonce un investissement massif dans l’électromobilité

« La mobilité a un rôle important à jouer pour résoudre les problèmes de la planète. » C’est par cette phrase que Shinnosuke Hayashi a annoncé les nouvelles ambitions de DENSO. Celui qui a récemment été promu PDG du fournisseur japonais a fait le déplacement en Europe à l’occasion de l'IAA Mobility de Munich (Allemagne). Pour sa première présentation sur le continent depuis sa nomination, Shinnosuke Hayashi a accentué son discours sur la lutte contre les émissions de carbone dans le secteur de l’industrie automobile.

63 milliards € en R&D sur dix ans

L’entreprise avait déjà présenté un ambitieux plan pour atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de sa chaine d’approvisionnement d’ici 2050. Pour se faire, ainsi que pour « permettre à l'ensemble du secteur de faire de même », DENSO a présenté un plan d’investissement de pas moins de 63 milliards d’euros. Cette somme sera utilisée sur les dix prochaines années en recherche et développement pour faire de DENSO le leader de la neutralité carbone dans cette industrie.

C’est en tout cas l’objectif affiché de l’équipementier nippon, qui a vanté les innovations apportées par différentes technologies introduites dans ses usines japonaises. La capture et le recyclage du carbone, la mise en œuvre des technologies de piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et de cellules électrolytiques à oxyde solide (SOEC) sont autant de transformations effectuées sur le sol asiatique et qui devraient prochainement voir le jour dans les installations européennes de DENSO.

Répondre à « l’un des plus grands défis » de l’humanité

Egalement actif dans la transition vers des motorisations électriques – tout en travaillant sur les solutions pour afficher un jour le bilan de « zéro décès sur les routes » –, DENSO a annoncé d’autres investissements dans l’électromobilité. Il est notamment question d’un accroissement des capacités mondiales de production à l’échelle mondiale, pour atteindre par exemple les douze millions d’onduleurs fabriqués par an d’ici à 2025.

Le but de l’équipementier est toujours de travailler sur l’amélioration de l’autonomie des véhicules électriques. Dans ce sens, il continuera évidemment de fournir des efforts de production sur les semi-conducteurs et les systèmes de gestion thermique. L’écologie est « l'un des plus grands défis auxquels l'humanité ait jamais été confrontée » et Shinnosuke Hayashi compte bien faire de DENSO un modèle d’adaptation.