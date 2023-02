Déplacements professionnels : le paiement facilité avec Adyen et Free Now

Par le biais de son application, Free Now propose à ses utilisateurs un large choix de moyens de mobilité, dont les transports en commun, la réservation de taxis ou de VTC, le covoiturage ou encore la location de deux-roues électriques. Fédérant de nombreux prestataires, Free Now entend ainsi participer à limiter l’usage de la voiture pour les salariés lors de leurs trajets professionnels.

Cette diversité de modes de déplacement peut cependant compliquer la supervision des transactions, l’élaboration des contrats et la gestion des factures pour les sociétés. Par conséquent, Free Now a décidé d’adopter la solution d’émission de cartes d’Adyen afin de favoriser le suivi des frais de déplacement des employés.

Une carte de voyage d’affaires tout en un

Entre Adyen et Free Now, la collaboration n’est toutefois pas nouvelle puisque les deux acteurs œuvraient déjà ensemble sur le sujet des paiements internationaux. Dorénavant, les cartes Visa émises par Adyen – qui travaille avec des marques telles que Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft – assurent un contrôle total sur les dépenses des collaborateurs en permettant aux entreprises de fixer un plafond de montant ainsi qu’un stockage sécurisé de l’argent disponible dans le portefeuille numérique de chaque salarié.

Outre une plus grande facilité d’utilisation, les cartes émises par Adyen assurent aussi le recueil de données précises sur les transactions des employés afin de mieux gérer le budget. De plus, grâce à son intégration, la même carte peut être émise dans toutes les filiales d’une entreprise situées dans l’UE et au Royaume-Uni mais aussi dans tous les pays où les cartes Visa sont acceptées. Pour cause : « Il est dorénavant primordial de répondre à un maximum de besoins des consommateurs », souligne Roelant Prins, directeur commercial d’Adyen.