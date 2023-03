Déploiement des camions électriques : Tevva plaide pour un soutien du gouvernement britannique

Selon Asher Bennett, P-DG et fondateur de Tevva, il est important que le gouvernement l'administration britannique propose de nouvelles mesures afin que le Royaume-Uni atteigne ses objectifs de zéro net. Il souhaite l'accélération de la décarbonisation des véhicules utilitaires, et demande ainsi à son gouvernement d'inciter davantage à l'adoption de poids lourds électriques. La marque déplore le retard de son pays par rapport à ses voisins européens. En tant que constructeur automobile, Tevva peut offrir à ses clients des remises au point de vente grâce aux incitations gouvernementales, avec un maximum de 16 000 livres pour les camions les plus légers et de 25 000 livres pour les forts tonnages. |À titre comparatif, le gouvernement allemand fournit 80 % de l'écart de prix entre les camions diesel et les camions électriques à batterie et aux Pays-Bas, c'est 45 %.

De son côté, Tevva travaille en étroite collaboration avec ses clients pour optimiser le coût total de possession (TCO) et d'améliorer les conditions des conducteurs.