Depuis le CES de Las Vegas, Stellantis lance RAM Trucks dans l'aventure du pick-up électrique

Aux États-Unis, Stellantis marche dans les pas de Ford Motor Company. Le groupe franco-italo-américain, engagé dans un vaste plan d'électrification des gammes de ses différentes marques, entend doter RAM Trucks de véhicules plus respectueux de l'environnement.

Pour mémoire, le catalogue de ce constructeur comprend actuellement d'imposants pick-up – particulièrement populaires sur le marché américain – et des véhicules utilitaires légers tels que le RAM Promaster City (dérivé de l'ex-Fiat Doblo) et RAM Promaster (version US du quatuor Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Opel/Vauxhall Movano).

L'inévitable électrification du segment des pick-ups

À l'occasion de l'édition 2023 du CES de Las Vegas, Stellantis a décidé de révéler le concept RAM 1500 Revolution BEV, préfigurant le prochain pick-up 100 % électrique de ce constructeur américain dont la commercialisation est annoncée pour 2024. Avec ce nouveau modèle au catalogue, RAM Trucks sera ainsi armé pour répondre à Ford, qui commercialise depuis l'an dernier le F-150 Lightning, au néo-constructeur Rivian avec son R1T ou encore au Hummer EV Pickup.

« Le concept RAM 1500 Revolution BEV indique clairement que nous sommes aux portes de quelque chose de réellement extraordinaire chez RAM, et pointe directement vers notre objectif en matière d’électrification, explique Mike Koval Jr., CEO de la marque RAM. Chez RAM, nous avons déjà redéfini la notion même de pick-up et nous le referons en surpassant l’offre de nos concurrents et en proposant les meilleurs pick-up électriques du marché ».

Premier véhicule bâti sur la plateforme STLA Frame

Avec son futur pick-up 1500 BEV, la marque entend être « en position de leader dans différents domaines essentiels pour les clients comme l'autonomie, le remorquage, la charge utile et le temps de recharge ». Pour l'heure, peu de caractéristiques techniques ont fuité.

Les premières informations communiquées indiquent que le véhicule sera bâti sur l'une des nouvelles plateformes de véhicules électriques Stellantis, en l'occurrence la STLA Frame, plus particulièrement dédiée aux véhicules utilitaires. Il sera doté de deux moteurs électriques et donc proposé en quatre roues motrices. Ces dernières seront aussi directrices. Grâce à son architecture 800 volts, Stellantis annonce qu'il sera possible de « récupérer jusqu'à 160 kilomètres d'autonomie en une dizaine de minutes de charge sur une station de recharge rapide en courant continu délivrant jusqu'à 350 kW. »