Dernière minute : Stellantis repousse encore de trois mois son contrat d'agence Retailer

Après un premier décalage de six mois dans les pays pilotes (Belgique, Pays-Bas et Autriche), Stellantis vient d’annoncer un nouveau report du déploiement du contrat d’agence Retailer au 1er septembre prochain. L’infrastructure logicielle permettant de facturer et livrer une voiture pourrait en être la cause. Le constructeur cumule déjà un retard de neuf mois sur son déploiement initialement prévu.

À travers une indiscrétion recueillie par Auto Infos, le déploiement des contrats Retailer dans les trois pays pilotes (Autriche, Pays-Bas, Belgique) est encore une fois reporté de trois mois, à savoir au début du mois de septembre 2023. Même si le motif de ce nouveau retard n’a pas été donné par le constructeur, on peut imaginer que l’informatique est la seule raison de ces ennuis. Sauf à vouloir livrer une voiture par fax, le constructeur ne peut pas s’engager raisonnablement dans cette nouvelle voie qui exige un fonctionnement informatique sérieux et fiable.

Un premier décalage de six mois

Le 4 janvier dernier, Stellantis avait présenté un nouveau calendrier de déploiement des contrats d'agence en Europe. En effet, le contrat dit « New Retail Model » (NRM) ne débutera en phase de test qu'en juillet 2023 uniquement en Belgique, aux Pays-bas et en Autriche pour les marques premium (Alfa Romeo, DS Automobiles, Jeep). Avec un décalage de six mois sur le calendrier initial, ces marques premium devraient débuter avec ce nouveau contrat d'agence en janvier 2024 seulement.

Tous les constructeurs reculent le déploiement du contrat d'agence

À l'instar d'autres constructeurs qui ont annoncé un déploiement de leur contrat d'agence en 2026 comme BMW Group, par exemple, Stellantis ne compte démarrer qu'en 2027 pour ses marques généralistes. Pour expliquer cette temporisation du calendrier, on peut imaginer tout d'abord que les tensions entre le constructeur et ses distributeurs sur ce sujet ne facilitent pas une mise en place immédiate. Les difficultés logistiques de Peugeot en cette fin d'année 2022 n'ont certainement pas plaidé en faveur d'un premier lancement en France en juillet 2023 pour les marques premium. Reste à résoudre également la mise en place de l'IT par le constructeur. Il n'est pas évident que tout soit prêt de ce côté-là.

Le contrat d’agence permet au constructeur de reprendre la main sur le concessionnaire au niveau de la facturation, la gestion du client et la livraison. Sur le papier, les choses paraissaient simples et évidentes pour les constructeurs ayant opté pour ce nouveau business model. Deux problèmes se posent aujourd’hui : l’incapacité du constructeur d’organiser l’ensemble de ces nouveaux logiciels tout en répondant aux nombreux cas particuliers qui se posent sur le terrain. Une activité exercée par le distributeur automobile depuis plusieurs décennies.

Volkswagen Group stoppe tout également

Avec ce nouveau contrat d'agence, le constructeur prend, en effet, en charge les stocks et la logistique, tandis que les distributeurs s'occupent toujours des forces de vente et du support client en front-office, ainsi que de la rémunération des vendeurs et du marketing local. Pour remplir cette nouvelle mission, les marques doivent mettre en place une organisation informatique pour remplir ce nouveau rôle, autrefois dévolu aux concessionnaires.

Rappelons également que Volkswagen Group a annoncé, fin mars 2023, le gel du déploiement mondial de ses contrats d'agence, y compris en France, en raison d'un problème informatique. Sans les technologies de l’information (IT), il est impossible pour le constructeur de facturer ou même de livrer.

Le contrat d'agence a été lancé en Chine, Autriche, Allemagne et partiellement en France pour les marques Cupra et Volkswagen Véhicules Utilitaires. Cependant, en France, Volkswagen Group France a décidé de retarder le déploiement complet de ces nouveaux contrats pour l'année 2023 en raison d'un problème informatique. Pour assurer les ventes, un système informatique fiable est indispensable, et la marque ne démarrera le déploiement qu'après avoir effectué tous les tests nécessaires, selon Imelda Labbé, membre du directoire en charge des ventes, du marketing et de l'après-vente.