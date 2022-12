Derrière sa nouvelle identité, le groupe Gruau s’engage dans les nouvelles mobilités utiles à la Terre

Le groupe Gruau vient de dévoiler un logo repensé et une promesse de marque réaffirmée pour illustrer sa volonté d’être, plus que jamais, utile aux professionnels et à la société dans son ensemble.

Né en 1889, le groupe Gruau a toujours su s’adapter pour répondre aux besoins des professionnels, tout en intégrant les problématiques de l’époque. C’est encore plus vrai aujourd’hui. Avec l’évolution de son logo et de sa promesse de marque « Utily-Terre par nature », le groupe fait passer deux messages. D’un côté, il demeure attaché à son ADN d’entreprise familiale (gage de stabilité), industrielle (gage de savoir-faire) et made in France (gage de qualité). De l’autre, Gruau se projette dans l’avenir en dessinant les principaux axes de développement : croissance raisonnée et durable, montée en gamme et internationalisation.

Engagement RSE renforcé et montée en gamme affirmée

« Utily-Terre par nature », c’est être utile à la Terre en accélérant la politique RSE volontariste, en place sous le nom de politique de Développement Durable depuis une quinzaine d’années. En 2006, le groupe jouait déjà le rôle de pionnier en étant le premier à concevoir, produire et commercialiser un bus 100 % électrique, le Microbus. La naissance de la start-up « Flex’n Moov » en 2022, spécialisée dans les solutions de mobilités douces de proximité, est un autre exemple.

Gruau a construit son savoir-faire sur une quête constante de l’amélioration continue. Cette stratégie est réaffirmée à travers la poursuite d’une montée en gamme des produits, au bénéfice des professionnels. Outre une exigence de qualité, un des fondamentaux du groupe source de durabilité, le développement des possibilités de personnalisation et l’enrichissement des services vont dans le sens d’une marque plus premium. Une volonté qui se retrouve dans le graphisme de la nouvelle identité, pensée sur-mesure comme les solutions proposées aux professionnels.

Marque fédératrice, internationale et utile aux professionnels

Le nouveau logo est porteur d’un message fédérateur. L’ensemble des sociétés qui font la richesse du groupe (Gruau, Labbé, Sanicar, Gifa, Picot, Petit, Ducarme, Collet, Lanéry, Onnicar) sont désormais rassemblées sous un seul et même blason, Gruau. Chacune conserve son savoir-faire et ses spécificités dans les adaptations métiers, mais toutes partagent les valeurs de Gruau. Une unité qui facilite la lecture du groupe en France et, surtout, hors des frontières. Car un des principaux piliers de développement reste bien sûr l’international. L’objectif que s’est fixé le groupe est de devenir un acteur incontournable au niveau mondial grâce à son savoir-faire de multispécialiste, capable de répondre à tous les types d’appels d’offres.

« Utily-Terre par nature », c’est être utile aux professionnels. C’est la raison d’être de Gruau depuis ses origines. Mais l’époque est marquée par l’évolution rapide de la réglementation des entreprises comme des véhicules, en particulier en lien avec les émissions (ZFE-m). Pour y répondre, Gruau pourra compter sur ses capacités de R&D internes, l’expérience acquise dans l’électrique et l’audace de ses équipes à suivre de nouvelles directions. Autre atout majeur, son outil industriel qui lui permet d’industrialiser et de produire des petites et moyennes séries, non seulement pour les acteurs traditionnels, mais aussi pour de nouveaux acteurs disruptifs.

Nouveau management pour nouvel élan stratégique

Pour accompagner cette nouvelle stratégie, le président, Patrick Gruau, a réorganisé la gouvernance du groupe. En accord avec ses trois enfants, il a réaffirmé son engagement à ce que le groupe reste familial, gage de pérennité depuis sa création. « J’ai confié la direction générale du groupe à Xavier Aumonier depuis février 2022. Il anime le Comité Exécutif composé de Patrick Buchard, DG du Pôle Mobilités Urbaines, et Sylvain Senet, DG du Pôle Véhicules Sanitaires. Tous les deux œuvrent depuis une vingtaine d’années, à mes côtés. Guillaume Gruau, mon fils, devenu Directeur des Services Clients et de la Transformation Digitale, et Christophe Lucq, DG Finances-SI-Juridique, ont par ailleurs rejoint ma dream-team au sein de ce comité. La confiance est le ciment de cette équipe rapprochée » déclare Patrick Gruau. Une nouvelle gouvernance dont le prochain rendez-vous sera la construction du Projet 2030, 7e projet d’entreprise de Gruau, au cours du 1er semestre 2023. « Comme pour tous les projets d’entreprise, ce sera une démarche participative proposée aux 1 400 collaborateurs du groupe. Il définira le cap d’une croissance raisonnée et durable, dans laquelle l’humain tient plus que jamais une place centrale » conclut le président de Gruau.

Patrick Gruau, Président du Groupe Gruau

Contenu proposé par Gruau