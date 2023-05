Des bornes de recharges source de nouveaux services

Au début du mois, la France a annoncé avoir franchi le cap des 100 000 bornes de recharge électrique installées. L’enjeu aujourd’hui est d’exploiter ces systèmes de charge en assistant personnel intelligent, et d’en faire une opportunité de services selon Opteven.

Début mai, la France est devenue le second plus important pays européen en nombre de bornes de recharge disponibles. Afin de maintenir cette position, le gouvernement s’est fixé pour objectif d’atteindre les 400 000 bornes d’ici la fin de la décennie. Actuellement, la France déploie 4 000 installations par mois (contre 2 000 en 2022) dont 10% de bornes rapides et 10% ultra rapides. D’ici l’été prochain, 90 % des aires d’autoroutes seront équipées en bornes de recharge.

1,2 bornes de recharge par véhicule

L’équipement est aujourd’hui l’élément indispensable au développement des véhicules électriques en France et à l’étranger, rappelle Opteven, spécialiste de la garantie panne mécanique en Europe. Aujourd’hui, la France compte 1,2 bornes de recharge disponibles par voiture électrifiée. Avoir autant de bornes que de voitures est un enjeu essentiel pour l’avenir de la mobilité électriques, remarque l’expert. Le marché national actuel est dominé par les bornes privées : elles représentent 52% des installations. 340 000 nouvelles bornes par an sont attendues pour les trois prochaines années (selon Xerfi).

Des services adaptées

A l’usage, 85 % des propriétaires de véhicules électriques se disent intéressés par une assistance mobilité spécifique en cas de défaillance de leur véhicule, selon l’étude menée par Opteven auprès de 300 conducteurs de véhicules électriques, en mars dernier. Outre l’aide à l’installation, le dépannage, le taxi en cas de batterie du véhicule non rechargée, ou encore la participation financière au remplacement d’une batterie de traction, l’assisteur-garantisseur entend apporter de nouvelles solutions aux propriétaires de véhicules électriques. Le groupe lyonnais étudie à présent la mise en place d’une extension de garantie pour les bornes ou le développement de l’assistance technique en cas de problème de charge.

Une source d’inquiétudes pour les utilisateurs

Car pour de nombreux Français, le véhicule électrique reste « inconnu » et sujet à « quelques inquiétudes », notamment en matière de recharge. Pour 44 % des propriétaires interrogés, la gestion de la recharge en itinérance est un vecteur de stress important. Selon 67 % des professionnels (étude Opteven de mars 2023, réalisée auprès de 100 professionnels), la gestion de la recharge (bornes privées ou publiques) est le motif principal de préoccupations des clients au moment d’une vente.