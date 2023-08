Des chiffres d’affaires en augmentation pour GPC et LKQ sur le second trimestre 2023

Les 2 mastodontes mondiaux de la distribution de pièces détachées automobile, GPC et LKQ, ont annoncé leurs résultats pour le deuxième trimestre 2023.

Pour GPC, les ventes mondiales du secteur automobile se sont élevées à 3,7 milliards de dollars, en hausse de 5,4 % par rapport à la même période en 2022, composées d'une augmentation de 4,3 % des ventes comparables et d'un bénéfice des acquisitions de 2,6 %, net d'un impact défavorable de 1,5 % des devises étrangères et autres. Le bénéfice de 329 millions de dollars a augmenté de 2,1 %, avec une marge bénéficiaire de 9,0 %. « Les ventes mondiales de produits automobiles continuent de bénéficier de notre diversification mondiale, alors que nos activités en dehors des États-Unis ont affiché une croissance comprise entre 5 et 10 % en monnaie locale au deuxième trimestre » commente le groupe. GPC réalise 15 % de son CA en Europe avec une croissance de 11%.

Pour LKQ Corporation le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 s'est élevé à 3,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,2 %. Le chiffre d'affaires organique a augmenté de 4,8 %, les taux de change ont augmenté les revenus de 0,6 % et l'impact net des acquisitions et des cessions est resté stable d'une année sur l'autre, pour une augmentation totale des revenus des pièces et services de 5,4 %. Les autres revenus pour le deuxième trimestre 2023 ont chuté de 23,9 %, principalement en raison de la baisse des prix des matières premières par rapport à la même période en 2022. Le bénéfice net pour le deuxième trimestre 2023 était de 281 millions de dollars, contre 420 millions de dollars pour la même période de 2022.