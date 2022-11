Des coûts de réparation en carrosserie en forte hausse

Sur les neuf premiers mois de l’année, la réparation-collision a subi une hausse de 6,2 %. C’est le constat fait par SRA qui a épluché bon nombre de procès-verbaux d’expertise. Cette hausse est tirée par celle des pièces, en augmentation de 7,7 %. La peinture a vu ses prix grimper de 6,1 %. La hausse de la main-d’œuvre reste, elle, plus contenue, à 2,4 %.

Si l’on regarde du côté des prix affichés, l’augmentation des pièces est de 10,4 % et celle de la peinture est historique (+ 10,5 %). La main-d’œuvre affiche une progression de 6,2 %, une hausse plus importante qu’à l’accoutumée. Les marques Citroën, DS, Mazda, Opel, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo et, dans une moindre mesure Peugeot et Renault, ont pratiqué des hausses de prix au-dessus de la moyenne.

« Contrairement à l’an passé où seulement trois constructeurs avaient procédé à une augmentation de leurs tarifs, cette année dix d’entre elles ont appliqué une augmentation. Seules les marques Mini et Mercedes affichent une variation inférieure à 5 % », fait remarquer SRA.

+ 9,3 % pour le vitrage

En ce qui concerne les pare-brise, SRA enregistre une hausse de 9,3 % du coût facturé. « Le coût des pare-brise est en très forte hausse durant les douze derniers mois. La majorité des constructeurs ont appliqué des augmentations durant les deux premiers trimestres 2022 », observe SRA. Parmi les plus importantes hausses, on retrouve les marques Opel, Volvo, et Mazda. A contrario, elle n'excède pas 5 % d’augmentation pour les marques Honda, BMW et Hyundai.