Des émissions de CO2 encore mal connues et pilotées par les flottes automobiles

En interrogeant plus de 700 de ses clients, le loueur longue durée Alphabet met en évidence l'importance de l'impact environnemental dans la prise de décisions stratégiques des entreprises (51 % des sondés). Toutefois, pour atteindre leurs objectifs, elles se doivent de bien connaître et piloter les émissions de CO2 de leurs flottes automobiles. Or, selon l'étude publiée ce jour, seules 37 % d’entre elles disent contrôler leurs émissions de CO2 et 17 % admettent même ne pas les connaître. Et bien que 61 % des sondés reconnaissent l'importance de prendre en considération le développement durable dans la gestion de leur flotte, la majorité d'entre eux négligent encore de piloter leurs émissions de CO2 et 38 %, tout en étant conscients de son importance, n’en tiennent pas forcément compte au moment de prendre des décisions.

L'électrification en ligne de mire

En outre, l'étude nous apprend que 69 % des responsables interrogés estiment que leur flotte sera à terme entièrement électrifiée quand 30 % pensent qu'elle sera totalement exempte de motorisation essence et diesel dans les six à dix prochaines années. Néanmoins, 94 % des gestionnaires de flotte soulignent les difficultés qu’ils rencontrent sur le chemin de l’électrification de leur parc : 38 % évoquent encore la trop faible autonomie des véhicules et 36 % le manque d'infrastructures de recharge. En outre, la réticence de certains employeurs à abandonner les véhicules traditionnels a été évoquée par 6,8 % des personnes interrogées.

Un outil pour piloter les émissions de CO2 des flottes

Ainsi, pour Markus Deusing, P-DG d'Alphabet International, la prochaine étape pour le loueur consistera à « fournir aux gestionnaires de flotte un outil qui leur permettra de dresser un tableau fiable de leur situation et d’envisager les changements en conséquence ». « La gestion des flottes d’entreprise illustre parfaitement la difficulté qu'il y a à concilier efficacité économique et rentabilité avec un modèle axé sur le développement durable. Réussite et respect de l’environnement doivent – et peuvent – être compatibles », ajoute-t-il.

Mais pour se fixer des objectifs et piloter ses émissions de CO2, il est nécessaire de pouvoir s’appuyer sur des outils fiables. Or, 48,3 % des entreprises calculent leurs émissions à partir de leurs données de consommation de carburant et 31,3 % d’entre elles s'appuient seulement sur les données fournies par les constructeurs automobiles. « En interrogeant nos clients, nous avons identifié chez eux le besoin urgent d'une solution de pilotage des émissions de CO2 complète et conviviale », confirme Andreas Baron, expert en développement durable et consulting chez Alphabet. Le spécialiste de la location annonce ainsi s’être associé à un prestataire spécialisé pour développer son « outil innovant qui permettra aux gestionnaires de flotte de prendre des décisions éclairées, concrètes et durables ».