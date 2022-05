Des réparations toujours aussi chères

Alors que le coût moyen pour une réparation était encore de 572 euros en 2020, ce montant a augmenté pour atteindre 596 euros en 2021. Cette augmentation est un peu plus élevée que celle enregistrée l’an passé et constitue la plus forte hausse depuis de nombreuses années. Au vu de la situation actuelle, il est probable que cette tendance à la hausse se poursuive au cours des prochaines années.

Le moteur en tête pour les VO

Peu de choses ont changé dans la répartition des sinistres et des coûts. Pour les voitures d’occasion, la première place est occupée par le moteur qui est le composant le plus cher : il représente 23,4 % du montant du règlement des sinistres (23,6 % en 2020). En deuxième et troisième position, on retrouve le système d’alimentation avec 19,1 % (18,8 % en 2020) et la boîte de vitesses avec 11,5 % (11,8 % en 2020). L’installation électrique arrive à la quatrième place et la climatisation à la cinquième place. Là aussi, les valeurs restent très similaires à celles de l’année dernière.

Le système d’alimentation en tête pour les VN

Le changement est un peu plus marqué pour les voitures neuves : alors que le moteur occupait encore la première place l'année dernière, le système d’alimentation qui arrive cette année en tête, avec une part de 20,5 % (20,7 % en 2020). Le moteur occupe la deuxième position avec 20,1 % (21,4 % en 2020) et le système électrique arrive en troisième position avec 12,2 % (12 % en 2020). La part du moteur dans le montant du règlement des sinistres a donc légèrement diminué, alors que le reste ne bouge pas significativement.

Fréquence des sinistres stable

La répartition de la fréquence des sinistres reste, elle aussi, largement constante, tant en termes de palmarès que de pourcentage. Pour les voitures d'occasion, le système d’alimentation occupe toujours la première place avec une part de 20,3 % (19,7 % en 2020), suivi du système électrique avec 18,7 % (18,3 % en 2020) et du moteur avec 11,1 % (10,7 % en 2020). Du côté des voitures neuves, le système d’alimentation occupe également la première place avec 19,2 % (20,2 % en 2020). Viennent ensuite en deuxième et troisième position l’installation électrique avec 19,1 % (18,7 % en 2020) et l’électronique de confort avec 10,9 % (10,7 % en 2020).

Les sinistres ont lieu plus tôt

Concernant la survenance des sinistres, nous observons de légères différences par rapport à l'année précédente. Alors que l'année dernière, seuls 29 % des sinistres survenaient au cours des 5 000 premiers kilomètres, ils sont 30,4 % cette année. Les sinistres ont donc lieu un peu plus tôt. En revanche, 18,9 % des sinistres se sont produits après plus de 25 000 km (18,9 % en 2020). Il n'y a guère de changement en ce qui concerne la survenance des sinistres en fonction du nombre de jours : 23,2 % des sinistres ont lieu après plus de 360 jours (22,9 % en 2020).