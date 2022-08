Des scientifiques développent un vernis qui gomme les rayures exposées au soleil

L’information a été donnée par le site scientifique New Atlas : des scientifiques sud-coréens du Korea Research Institute of Chemical Technology ont mis au point un vernis auto-cicatrisant qui, sous le simple effet du soleil, efface les rayures superficielles de la peinture des carrosseries.

Il s'agit là d'un pas de plus vers la mise au point d'une peinture « auto-réparatrice » qui fait de temps à autre parler d’elle au gré des avancées de la recherche et qui finira un jour par être appliquée de série. Du reste, on se souvient que Nissan a mis au point le vernis Scratch Shield, plus résistant aux rayures que les vernis conventionnels, aidant la peinture du véhicule à conserver son éclat plus longtemps. La peinture répare également automatiquement, en moins d’une semaine, les fines rayures, restaurant la surface d'un véhicule proche de son état d'origine. « Une surface de voiture peinte avec Scratch Shield aura cinq fois moins de rayures qu'un véhicule peint avec un vernis conventionnel », explique le constructeur.

Une simple exposition de 30 minutes au soleil fait disparaître la rayure

Comme le développe notre confrère l’Usine Nouvelle, les chercheurs sud-coréens ont utilisé une structure de polymères composée de polyols acryliques, des espèces de glucides contenant l'acide gras de l'éthylène, et l'ont mélangée avec un colorant photothermique organique captant la lumière infrarouge. Ces polymères, qui disposent de liens dynamiques, réagissent lorsqu'ils sont stimulés (par l'effet d'une griffure, par exemple) et retrouvent leur forme originelle grâce à la chaleur du soleil. Une exposition de 30 minutes en plein cagnard suffit à les activer et ainsi à faire disparaître la rayure. Le nouveau revêtement peut également réparer une égratignure au même endroit plusieurs fois.

Si d’autres solutions de polymère auto-cicatrisant ont déjà été présentées, celle-ci se distingue par sa transparence et part le fait que le vernis peut être appliqué avec les outils existants. Aussi, la technologie auto-cicatrisante de ces scientifiques sud-coréens est plus rapide et ne nécessite aucun outil de réparation spécifique comme des lampes chauffantes UV. Elle a besoin de beaucoup moins d'énergie pour fonctionner que les autres solutions imaginées. À suivre !