Des solutions clés en main avec Mon Garage Digital

Le programme Mon Garage Digital accompagne les professionnels des services automobiles dans leur digitalisation. Il les aide à renforcer leur visibilité sur internet et gérer le e-réputation, tout en générant de nouveaux trafics dans leurs ateliers. Cette accompagnement se déroule en trois étapes :

Le diagnostic de positionnement digital de l'entreprise L'expérimentation de positionnement des solutions digitales Et la feuille de route opérationnelle.

Un fois inscrit, le gérant de l'atelier peut évaluer la maturité digitale de son entreprise et être seconder par un expert via des visio-conférences et des tutoriels. Mon Garage Digital a pour objectif d'améliorer sa visibilité sur internet, sa notoriété, l'animation des réseaux sociaux, ainsi que son référencement. Le programme est ouvert jusqu'en juin 2023 à un ou deux collaborateurs de garages (TPE et PME) de moins de deux ans d'existence (hors redressement judiciaire).