BMW inaugure sa nouvelle usine Brilliance Lydia en Chine

Cette usine de Shenyang est digitale native et est orientée vers l'e-mobilité. Elle représente le plus grand investissement de l’histoire de BMW avec un total de deux milliards d'euros. L’usine Lydia joue un rôle important avec Tiexi et Dadong car elles permettent d’accélérer la production en Chine et ont une capacité maximale de 830 000 unités. Elle dispose de 4 processus principaux (presse, atelier de carrosserie, peinture et assemblage) ce qui permet de sortir une nouvelle berline sportive (la BMW i3). « Aujourd’hui est un jour de fierté pour BMW Brillance et pour le BMW Group. Il marque une étape importante dans notre développement réussi dans la ville de Shenyang depuis les 20 dernières années. » a dit Franz Decker, président de BMW Brillance Automobile. « Malgré de nombreux défis les trois dernières années, notre nouvelle usine Lydia a été terminée dans les temps. C’est un témoignage de notre équipe en Chine et d’une excellente collaboration mondiale. L’usine Lydia établie la norme pour une production qui est “LEAN. GREEN. And DIGITAL“ ».

« LEAN » est synonyme d’efficacité, de précision, de flexibilité absolue et de capacités d’intégration exceptionnelles. « GREEN » représente l’utilisation de technologies de pointe pour réaliser une production avec un minimum de ressources et réduire les émissions de CO2 par voiture en production de 80% par rapport à 2019. Avec « DIGITAL », l’accent est mis sur la science des données, l’intelligence artificielle, la planification et le développement.

Réduire de 40% les émissions de CO2

L’objectif principal de BMW est de réduire les émissions de carbone de 40% par véhicule d’ici 2030 par rapport à 2019, soit une baisse de 80% au niveau de la production. Cela commence par une isolation pour garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été ainsi qu’un approvisionnement en électricité renouvelable.

L'IA pour optimiser la consommation d'énergie

L’usine est aussi équipée d’intelligence artificielle qui permet de surveiller et d’optimiser la consommation d’énergie en temps réel. Jochen Goller, président de BMW en Chine a dit : « L’expansion de notre empreinte de production en Chine montre que nous nous préparons à une future croissance sur le marché le plus large de la voiture électrique et sommes confiant sur les perspectives à long terme en Chine. Nous intensifions nos efforts sur l’e-mobilité, en visant que plus d’un quart de nos ventes en Chine soient totalement électriques pour 2025. Avec l’expansion et l’amélioration de la base de production BMW à Shenyang, nous sommes maintenant complètement préparés à servir la demande croissante du marché de l’e-mobilité en Chine. »

Actuellement la base de production BMW à Shenyang utilise de l’électricité 100% renouvelable grâce notamment à ses 290 000 mètres carrés de panneaux solaires (assez pour alimenter 9 000 maisons). Lydia met aussi en valeur la biodiversité en installant des lacs artificiels, 11 000 arbres, un système de ville éponge (recueille l’eau de pluie pour nourrir les plantes par les souterrains) etc.

Pour rappel, BMW Group prévoit malgré tout de livrer plus de 2 millions de véhicules électriques dans le monde d’ici fin 2025.