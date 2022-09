Des voitures chinoises au meilleur niveau de sécurité selon Euro NCAP

Euro NCAP vient de communiquer les résultats de sa dernière session de tests. Si les Tesla Model Y et Genesis GV60 enregistrent de très bons scores, les Ora Funky Cat et Wey Coffee 01 du constructeur chinois Great Wall Motor remportent 5 étoiles, soit une de plus que le nouveau Kia Niro dans sa version de série.

Euro NCAP vient de présenter les résultats de sa dernière campagne de tests. Une session à l’issue de laquelle la Tesla Model Y fabriquée dans la nouvelle usine de Berlin a obtenu 5 étoiles et de très bonnes notes. Cependant, cette campagne a également révélé le bon niveau atteint par le groupe chinois Great Wall Motor. Le constructeur présentait en effet ses modèles Ora Funky Cat et Wey Coffee 01. Deux voitures 100 % électriques proposées sous les marques Ora et Wey, qui s’apprêtent à faire leur entrée sur le marché européen par l’intermédiaire du groupe Emil Frey. Leur niveau de sécurité devrait rassurer les consommateurs européens, puisque ces deux véhicules ont obtenu 5 étoiles et de bonnes notes dans les différents crash-tests. À titre d’exemple, la dernière version de la Kia Niro n’a obtenu que 4 étoiles avec sa dotation de série lors de cette même session. Les acquéreurs du crossover coréen devront acheter un pack optionnel pour que leur voiture atteigne les 5 étoiles.

Montrer l’exemple

Les résultats obtenus par Great Wall Motor démontrent le niveau atteint par le groupe chinois. « Nous avons déjà vu des constructeurs chinois récolter de bons résultats, mais nous en avons vu également récolter de très mauvais. Cette année, Euro NCAP testera plus de voitures chinoises qu’il ne l’a jamais fait et Great Wall Motor établit un standard pour tous ceux qui suivront », commente Michiel van Ratingen, secrétaire général d’Euro NCAP. Les deux modèles offrent des prestations au niveau des meilleurs constructeurs. Des marques qui sélectionnent parfois les équipements de sécurité présents en série sur leurs modèles, à l’image de Kia avec son nouveau Niro. La firme coréenne n’est pas la seule à faire ce choix, qui prive la version standard d’une cinquième étoile. Une stratégie à double tranchant, qui permet de contenir les tarifs en préservant les marges mais qui détériore aussi l’image de la marque. Une décision confortée par les difficultés d’approvisionnements en composants électroniques et les hausses de prix. En tant que nouvel entrant sur le marché européen, Great Wall Motor doit prouver la qualité de ses voitures. Une démarche qui passe par le design, l’équipement, la fiabilité et la sécurité.