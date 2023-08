Désormais, Bip&Go fait aussi dans la carte de recharge électrique

« En tant qu’acteur de la mobilité, notre volonté est d’accompagner au mieux nos clients, de plus en plus nombreux, qui font le choix d’une mobilité décarbonée » affirme Noémie Wederich, directrice opérationnelle chez Bip&Go, pour justifier le lancement de sa carte de recharge électrique. Alors qu’en France, en 2022, presque 350 000 voitures neuves 100% électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculées, soit environ 18% du marché automobile hexagonal, Bip&Go entend en effet faciliter le ravitaillement électrique des VE de ses deux millions de clients.

300 000 points de recharge concernés

Pour cela, Bip&Go avance aujourd’hui une carte de recharge couvrant une large partie du territoire européen puisque cette extension du service de recharge électrique – déjà disponible depuis l'application Bip&Go depuis mars 2023 – est également disponible en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg en plus de la France, et devrait prochainement s’ouvrir à d’autres pays. Actuellement, la carte Bip&Go rend donc accessibles plus de 300 000 bornes de recharge parmi les près de 460 000 présentes sur le Vieux continent.

>> A LIRE AUSSI : Zenpark simplifie la réservation de parking avec l'application Bip&Go

Les utilisateurs particuliers désireux d'obtenir une carte de recharge électrique Bip&Go n’auront qu’à l’activer depuis l’application mobile (téléchargeable gratuitement). Ils pourront alors trouver un point de charge disponible sur leurs trajets puis badger la carte sur la borne choisie afin de débuter et arrêter la recharge. Une fois la batterie rechargée, l’automobiliste pourra ensuite repartir, le paiement se faisant automatique depuis son abonnement Bip&Go au début du mois suivant. Par conséquent, comme le souligne l’entreprise commercialisant à la fois des badges de télépéage et des places de stationnement, cette nouveauté s'inscrit dans la démarche du groupe visant à encourager l'électromobilité, déjà concrétisée par des initiatives telles que la mise en place de l'abonnement Télépéage Electrique+ ou encore l'installation de bornes de recharge haute puissance sur l'ensemble du réseau Sanef.