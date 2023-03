Deux nouvelles concessions Mazda ont vu le jour en mars

Le réseau Mazda suit l’évolution de la marque japonaise vers le segment premium. Les projets immobiliers de certains groupes permettent de mettre à niveau des établissements du constructeur. Ainsi, deux déménagements ont eu lieu au mois de mars dans le réseau. Le premier est effectif depuis le 15 mars et se situe au Havre (Seine-Maritime). Il s’agit de la concession Saint-Clair Automobiles. Cette dernière a emménagé rue Marcel Paul, avec la marque Suzuki. L’établissement appartient au groupe Saint-Clair, partenaire historique de la firme japonaise depuis 1977. Dirigé par Olivier Hochet, ce groupe représente également les marques Kia et Suzuki sur cinq sites dans le Calvados, l’Eure et la Seine-Maritime.

Nouveau site à Vénissieux

Le deuxième déménagement concerne Lyon sud et plus particulièrement la ville de Vénissieux (Rhône). Le nouvel établissement est situé rue des Frères Bertrand. Il s’agit de Lyon Elite Motors, qui réunit Mazda, Kia et Suzuki. Le site appartient au groupe Vulcain de Jean-Pierre Rinaudo. Il passe d’un côté du périphérique lyonnais à l’autre, à quelques minutes à peine de l’ancien site. Le showroom et l’atelier sont installés sur place. Le groupe Vulcain est déjà largement présent sur la ville avec plusieurs marques mais aussi avec la marque Honda en deux-roues.