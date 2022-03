Deux-roues : Cooltra étend ses services de mobilité pour les professionnels

L'entreprise de mobilité, spécialiste du deux-roues, part à la conquête des flottes et entreprises françaises.

Fort du succès du libre-service privatif dédié aux entreprises lancé en Espagne et en Italie, Cooltra a annoncé l'arrivée de cette offre en France à l'automne dernier. Finalisant actuellement le déploiement de ses deux-roues électriques sur la capitale, ce service est désormais officiellement disponible. Ainsi, en complément de la location longue durée, les entreprises peuvent désormais opter pour le libre-service, disponible pour l'instant à Paris avec pas moins de 2 500 véhicules sur la voie publique, mais aussi pour le déploiement d'une flotte privée.

De fortes ambitions en France

Avec le lancement de ces nouvelles offres dans l'Hexagone, Cooltra affiche de sérieuses ambitions pour son développement sur notre territoire. En LLD, l'opérateur compte actuellement 500 véhicules à la route avec des contrats majoritairement orientés vers des flottes de taille moyenne. « Cela représente aujourd'hui 50 % de notre activité au niveau du groupe, nous explique Fabien Douay, directeur France. Le reste provenant de nos services complémentaires aux entreprises et du libre-service. Aussi, 50 % de l'activité est généré par le canal B to B. Un chiffre que nous devrions rapidement dépasser en France. »

Éligible au forfait mobilités durables (FMD) et crédit mobilité

En parallèle, l'opérateur annonce la signature de plusieurs partenariats afin de faire entrer ses services dans le cadre des dispositifs de mobilité qu'une entreprise peut aujourd'hui proposer à ses collaborateurs : le forfait mobilités durables et le crédit mobilité. Avec les accords conclus avec Swile, RoadMate et Skipr, le service de location de scooters électriques en libre-service est désormais disponible au travers des offres des trois acteurs. Un quatrième accord, avec un nouvel acteur du forfait mobilités durables en France, devrait enfin être annoncé dans les prochaines semaines.

La société, crée en 2006 à Barcelone en Espagne, est aujourd'hui aussi présente au Portugal, en Italie et en France. L'Autriche, la République tchèque, la Pologne et l'Allemagne devraient suivre. Cooltra sera présent sur le salon Autonomy qui se tiendra à Paris (Porte de Versailles), les 16 et 17 mars prochains.