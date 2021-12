Deuxième convention mondiale pour Amerigo International

Le groupement Amerigo International a réuni ses adhérents et fournisseurs à Dubaï dans le cadre de sa deuxième convention. Malgré le contexte sanitaire, plus de 20 fournisseurs sur les 35 ont tenu à assister physiquement à la réunion, les autres se connectant par visioconférence. Ils ont ainsi pu rencontrer 26 importateurs présents sur les 60 de l'organisation.

« Les difficultés d’approvisionnement qui touchent durablement le marché mondial valident notre choix de privilégier des fournisseurs basés en Europe de l’Est et autour du bassin méditerranéen qui, au-delà d’une technologie et d’une qualité produits irréprochables, sont extrêmement compétitifs en matière de prix et de service », a indiqué Olivier van Ruymbeke, président fondateur Amerigo International.

Cette deuxième convention a été l’occasion de faire le point sur le développement du groupement fort de 60 membres. « Nous avons doublé notre nombre d’adhérents depuis 18 mois. Nous avons encore de nombreuses possibilités de développement, notamment en Afrique, en Amérique latine et dans les Balkans », souligne Émile Boucton, directeur adjoint d’Amerigo International.

La création d’un bureau en Turquie avec douze distributeurs régionaux qui réalisent un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros a été annoncée lors du rassemblement. « Cet échelon inédit dans notre organisation va nous permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques de nos adhérents turques, qui vont se concerter et se coordonner notamment en termes de définition de gamme », détaille Olivier van Ruymbeke.

La convention a également été l’occasion de présenter officiellement le catalogue électronique e-reliable qui sera déployé en janvier prochain. Selon les données communiquées, ce dernier couvre 188 marques automobiles, plus de 46 000 modèles, plus de 1 500 000 références et plus de 3 millions de croisements entre véhicules et pièces. La solution, disponible en huit langues, permet à tous les acteurs de la chaîne de l’après-vente d’échanger, de passer des commandes, d’identifier les bonnes pièces et d’avoir accès à la documentation technique.

La réunion s’est clôturée avec l’assemblée générale des actionnaires qui a validé l’entrée de nouveaux actionnaires et nouveaux membres qui seront prochainement annoncés, de même que le nouveau conseil consultatif.

Pour rappel, lancée il y a quatre ans, Amerigo International est une société de services et de référencement qui fédère les compétences de ses actionnaires distributeurs et qui associe les équipementiers souhaitant se développer sur les marchés émergents. Le groupement fédère à ce stade 35 fournisseurs et plus de 60 membres opérant sur 35 marchés et générant un chiffre d’affaires de près de 1 milliard d’euros. « Notre mission est de proposer à des distributeurs importateurs de taille moyenne des solutions leur permettant d’accéder aux fournisseurs de premier rang, aux technologies et aux outils modernes, à l’identique d’un distributeur européen », développe Olivier van Ruymbeke.