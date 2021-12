Développement durable : Le CNPA remet les trophées R Awards

La remise des R Awards vise à récompenser l'implication des professionnels dans un ou plusieurs domaines du développement durable : les actions sociales, sociétales, environnementales, de gouvernance ou encore d’ancrage territorial.

"Nous avons célébré une valeur fondamentale : l’engagement, au service de nos entreprises, de la société, et des prochaines générations", rappelle Xavier Horent délégué général du CNPA. "Chaleureuses félicitations, bravo à toutes et à tous : la Profession a l’immense avantage d’un « mix énergétique » extraordinaire au plan humain. Une promotion 2021, exemplaire et inspirante, qui laisse une magnifique empreinte. La RSE est une boussole pour suivre la trajectoire durable que trace le CNPA".

Zoom sur le palmarès 2021...

L'initiative sociale

Les lauréats dans la catégorie "initiative sociale" sont Euromaster, le Groupe Chanoine, le groupe LG et le groupe Alvarez.

L'initiative sociétale

Les lauréats dans la catégorie "initiative sociétale" sont Q-Park, le Groupe Bernier, Hydro VI et Hiflow.

L'initiative environnementale

Les lauréats dans la catégorie "initiative environnementale" sont Reezocar, les établissements Beylier, le garage Beauchamps et le garage Salabert.

L'initiative "agir pour les jeunes"

Les lauréats dans la catégorie "initiative agir pour les jeunes" sont Auto Poids Lourds 42, BymyCar, Carglass, la carrosserie Quemener, Esthetic Auto, L'association des Garages écoles et le Groupe Albax.