Devialet fait son entrée chez Denza, marque premium du constructeur chinois BYD

Devialet vient d’annoncer officiellement son arrivée dans l’automobile dans le cadre d’une présentation commune avec le constructeur Denza, marque premium du groupe chinois BYD. Le système audio du nouveau SUV électrique N7 est conçu et fourni par la firme française de haute-fidélité. La marque Denza veut offrir une expérience haut de gamme à ses clients et mise notamment sur l’ambiance sonore de ses voitures. Le système audio du modèle a donc été conçu spécialement.

Spatialisation du son

Le Denza N7 est donc équipé de 16 haut-parleurs de différents types, afin d’offrir un son détaillé et une large scène sonore. Les woofers sont dotés de la technologie Speaker Active Matching, qui garantit des ultra-basses fréquences jusqu’à 20hz. Devialet revendique un ressenti sonore dans tout le corps des passagers. Le système est positionné au-dessus et à la base des occupants, pour donner une ambiance immersive. Enfin, le niveau du son s’adapte automatiquement en fonction du volume sonore à l’intérieur de l’habitacle.

Développement à venir

La présence de Devialet dans le N7 est une première étape, puisque la firme annonce une collaboration plus large avec Denza. « Nous sommes très fiers de nous associer au leader de l’automobile électrique en passe de révolutionner profondément son secteur, et d’offrir pour la première fois l’expérience d’un voyage sonore exceptionnel sur la route. La confiance que nous accorde un pionnier de la mobilité de demain comme Denza confirme l’attrait pour notre savoir-faire de maison de luxe française et pour la qualité exceptionnelle de nos technologies » souligne Franck Lebouchard, CEO de Devialet. La firme française rejoint d’autres concurrents déjà présents dans l’automobile, à l’image de Burmester, Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins ou Harman Kardon.