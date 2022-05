DHL commande 44 camions électriques à Volvo Trucks

Volvo Trucks annonce la signature d'un accord de coopération avec DHL. Le groupe Deutsche Post, avec la commande de 40 FE et FL électriques, entend accélérer sa transition vers les camions électriques et poursuit ainsi sa stratégie zéro émission nette en 2050.

DHL est en passe d'acquérir de 40 camions électriques Volvo FE et FL, qui seront dédiés à la livraison de colis en zone urbaine. De plus, le groupe allemand a commandé quatre FM Electric pour le transport régional au Royaume-Uni. Les premiers camions ont déjà été commandés, six par DHL Parcel UK et deux par DHL Freight. Ces poids lourds électriques permettront à DHL d'éviter d'émettre près de 600 tonnes de CO2 et de consommer environ 225 000 litres de diesel par an.

Par ailleurs, l'accord porte sur l'analyse des activités de transport de DHL par Volvo Trucks. L'objectif est ici de faciliter le déploiement de solutions de transport électrique sur mesure.