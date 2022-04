DHL Express double son parc de véhicules électriques

DHL Express donne un coup d’accélérateur à ses livraisons vertes en France en poursuivant l’électrification de sa flotte de véhicules. Une transition qui lui permet de diminuer son empreinte carbone tout en renforçant le confort de travail de ses livreurs. Ainsi, d'ici à la fin de l’année, 25 % de son parc, soit 300 véhicules, seront électriques doublant son nombre d’utilitaires zéro émission avec l’acquisition de 150 nouvelles camionnettes électriques.

La moitié de ce nouveau parc de véhicules électriques sera affectée à la couverture de l’Île-de-France, qui représente 1/3 des colis acheminés. Ils serviront notamment aux activités du nouveau site de Gennevilliers (92). Cette agence, inaugurée en mai 2021, est désormais la plus grande de DHL Express en France et assurera jusqu’à 65 % de ses livraisons avec des véhicules électriques.

« Nous sommes convaincus que l’avenir de la logistique du dernier kilomètre est électrique. Nous nous sommes engagés à rendre nos activités plus vertes et plus propres. En doublant le nombre de véhicules électriques cette année, nous franchissons une nouvelle étape importante vers notre objectif : électrifier 75 % de nos livraisons du dernier kilomètre en France d’ici 2025 », souligne Philippe Prétat, P-DG de DHL Express France.

Parallèlement, le nombre de bornes de recharge a été multiplié par près de 6 en un an dans la région. DHL Express vient en effet d’installer sa centième borne francilienne et en possèdera plus de 110 en région parisienne d’ici à la fin du mois d’avril pour un total de 250 dans l'Hexagone. Des chiffres qui vont monter dès 2023 à 165 bornes de recharge pour les sites franciliens et 365 au total en France.

Objectif zéro émission en 2050

En France, DHL Express s’est fixé comme objectif d’avoir une couverture électrique de sa flotte de 75 % d’ici à 2025 et de 90 % d’ici à 2026. Une ambition qui s’inscrit dans l’objectif zéro émission en 2050 que s’est fixé le groupe Deutsche Post DHL. Cet engagement en matière de protection du climat s'applique à la fois aux activités de l'entreprise et à celles de ses partenaires dans le secteur du transport.