DHL Express passe une commande record en France auprès de Volvo Trucks

Si l’engagement tripartite qui vient d’être conclu entre le groupe Bioret, DHL Express France et Volvo Trucks France est historique, il n’est surtout pas hasardeux. Engagés et animés par les mêmes valeurs de durabilité, les trois acteurs du transport en France et à l’international sont partenaires depuis un certain temps déjà. « Nous travaillons, les équipes Volvo et Serge Bioret, depuis un an sur l’intégration des véhicules électriques dans leur activité de tractionnaire », explique en effet Jérôme Saguez.

Le directeur commercial régional de Volvo Trucks précise d’ailleurs en complément que « grâce aux différents événements et ateliers proposés par Volvo où les équipes du groupe Bioret ont pu essayer les véhicules en conditions réelles, nous avons été en mesure d’apporter à Serge et Victor Bioret les solutions techniques leur permettant de répondre au cahier des charges de DHL Express. » Ainsi, une commande de dix Volvo FH Electric a été passée, soit la plus importante en termes de volumes que Volvo Trucks France ait enregistrés depuis la commercialisation de ses véhicules électriques lourds.

Des camions affichant jusqu'à 300 km d'autonomie

Livrés progressivement à partir du second semestre 2023, ces modèles Volvo FH Electric sont équipés de six batteries (avec une quantité d'énergie brute embarquée de 540 kWh) et avancent une autonomie allant jusqu’à 300 km. Puisqu’ils seront amenés à parcourir environ 500 km/jour, ils devront donc opérer une recharge à forte puissance à mi-parcours mais devraient permettre d’économiser quelque 788 tonnes de rejet de CO2 par an.

En activité sur les lignes réalisées par TER Transports Courthézon (84) jusqu’aux entrepôts de DHL Express situés dans les zones à faibles émissions de Lyon, Marseille et Montpellier, ils devraient bientôt être rejoints par d’autres 44 tonnes 100 % électriques car « nous avons pour objectif d’en utiliser une vingtaine d’ici à fin 2024 afin de renforcer notre flotte verte et ainsi diminuer notre empreinte carbone », annonce Philippe Prétat. Comme le rappelle le P-DG de DHL Express France, « cette nouvelle initiative s’inscrit dans l’objectif zéro émission à horizon 2050 fixé par DHL Group. » Le logisticien a en effet déjà investi dans plusieurs véhicules électriques lourds actuellement en circulation en Suède et au Royaume-Uni.