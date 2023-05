DHL Freight teste grandeur nature le tracteur électrique Mercedes-Benz eActros 300

Conformément à l'objectif de développement durable du groupe Deutsche Post DHL, à savoir une logistique à zéro émission nette à partir de 2050, DHL Freight travaille activement à la réduction de l'empreinte CO2 du transport routier de marchandises. À court terme, le spécialiste du transport terrestre se concentre sur les investissements dans les technologies non roulantes, et à plus long terme, l'efficacité en matière de CO2 doit être améliorée grâce à des solutions telles que les camions électriques et à hydrogène.

Uwe Brinks, pdg de DHL Freight « En tant que l'une des principales entreprises de logistique au monde, le passage à des véhicules neutres en CO2 est un élément essentiel de notre stratégie de développement durable en faveur d'une logistique sans émissions. Avec le tracteur eActros 300 de Mercedes-Benz, nous avons pu tester avec succès son applicabilité au quotidien ».

L’eActros 300 en production à l’automne

Rappelons que le tracteur eActros 300 est compatible avec toutes les semi-remorques européennes courantes, dans le respect de la longueur totale maximale autorisée de l’attelage tracteur/remorque. Le tracteur électrique est basé sur la même technologie que le porteur eActros 300/400. Trois packs de batteries, chacun d'une capacité installée de 112 kWh, permettent une autonomie de 220 km avec une seule charge de batterie. Le tracteur eActros 300 peut être rechargé avec une puissance maximale de 160 kW : il faut un peu plus d'une heure aux trois packs de batteries pour être rechargés de 20 à 80 % sur une station de charge rapide CC standard avec un courant de charge de 400 A. La production en série de ce camion devrait débuter à l'automne de cette année.

Des livraisons 100% électrifiées d’ici 2026

L'usine Mercedes-Benz de Kassel élabore actuellement des plans concrets pour électrifier le trafic de livraison vers l'usine, y compris l'infrastructure de recharge nécessaire. Le constructeur PL s'est déjà fixé l'objectif ambitieux d'électrifier 100 % de la logistique de livraison de l'usine de Wörth-am-Rhein d'ici à la fin de l'année 2026. Une grande partie de la chaîne d'approvisionnement directe peut ainsi devenir neutre en CO2. En collaboration avec les prestataires de services logistiques et les transitaires tels que DHL Freight qui approvisionnent l'usine tous les jours, l'entreprise travaille à l'intégration progressive de camions à propulsion électrique dans ses flottes. Dans le cadre de ce processus, elle prévoit également de construire à Wörth une infrastructure de recharge appartenant à l'usine, qui sera accessible à la fois aux fournisseurs et aux véhicules appartenant à l'entreprise.