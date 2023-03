Dhollandia Care lance la commercialisation de sa solution de maintenance préventive Uptime Connect

Avec Uptime Connect, Dhollandia a été lauréat du concours de l'innovation Solutrans 2019, puis a été intégré au programme Ecler, porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire et l'Ademe, entre 2019 et 2022. Aujourd'hui, la solution équipe déjà plus de mille véhicules du secteur du froid et entre en phase de commercialisation à destination de l'ensemble des acteurs du transport. Uptime Connect s’installe sur le hayon élévateur neuf ou en circulation, pour collecter les données du hayon. Le boîtier connecté compte cinq fonctionnalités qui ont été mises en œuvre compte tenu des besoins des professionnels :

Vigil Batterie, un système d'alertes et d'indicateurs de batterie qui permet de mesurer l'état de la batterie et d'alerter en cas de sous tension, et ainsi d'éviter les pannes ; Le compteur de cycles qui enregistre les informations sur l'utilisation du hayon. Il permet d'adapter la maintenance à chaque hayon ; Uptime Horamètre qui relève la durée d'utilisation. Cette fonctionnalité permet au gestionnaire de parc d'optimiser la disponibilité de son parc ; Uptime Maintenance : un calendrier de maintenances et de contrôles ; Uptime capteur de chocs détecte les pics de choc du hayon élévateur.

Application et plateforme web de gestion de flotte

En plus du boîtier, Dhollandia Care propose l'application Uptime Connect, qui permet de s'appairer avec la solution via Bluetooth jusqu'à 100 mètres, afin de visualiser les données de chaque hayon sur le parc pour vérifier sa disponibilité et son usage. Uptime Connect est également disponible via Lifts Management, une plateforme de gestion en ligne interopérable qui permet d’accéder aux données, suivre et analyser la flotte de hayons élévateurs. La plateforme notifie l’utilisateur en cas d’alertes relatives à l’utilisation, la batterie ou encore les échéances des maintenances et contrôles, afin d’optimiser les coûts d’entretien et de maintenance des hayons élévateurs. La solution permet des maintenances préventives, voire prédictives, adaptées selon l’intensité d’utilisation des hayons afin de garantir la disponibilité et la durabilité du matériel.

Créé en collaboration avec une entreprise toulousaine, le boîtier permet au hayon d'être enfin connecté et de réduire les aléas. Il est désormais proposé de série en option à l'achat d'un hayon, formation comprise, pour un prix compris entre 400 et 500 euros (le coût d'un dépannage). Quant à la plateforme, elle est proposé sous forme de forfaits, à hauteur de 3 euros par an.