Dhollandia s’accroche à la rampe

La gamme de rampes manuelles DH-AK est conçue pour les véhicules industriels dotés de plateaux, remorques et portes engins. Les atouts de cette nouvelle offre du fabricant sont sa solidité et sa résistance l’autorisant une capacité de passage de 7,5 tonnes. Simple d’utilisation, sa structure en aluminium lui confère à la fois robustesse et légèreté. La surface de roulement est antidérapante afin d’assurer une stabilité maximale dans les déplacements de la charge alors que la présence de rebords de part et d’autre de la rampe sécurise également la progression de la charge par son guidage parfait.

Le catalogue des rampes Dhollandia intègre plusieurs modèles afin de couvrir les différentes situations rencontrées lors des chargements d’engins. Le fabricant propose ses nouvelles rampes en 4 longueurs possibles de 1 500 mm à 4 700 mm, fixes ou pliables avec selon montage la possibilité de les ajuster latéralement par rapport à l’entraxe du véhicule.

Créée en 1968, l’entreprise française Dhollandia est aujourd’hui concepteur et fabricant de hayons élévateurs N°1 en Europe. A la tête d’une large gamme de produits – élévateurs pour PMR, hayons d’origine pour fourgon, hayons traditionnels et rétractables, repliables, à colonnes et rampes permettant ainsi de couvrir des capacités de levage de 150 kg à 32 000 kg. Avec plus de 75 000 unités produites chaque année au sein de ses usines de fabrication implantées dans 5 pays, on estime que le spécialiste a vendu plus de 1 000 000 unités depuis sa création - plus de 90 % des pièces mécaniques, hydrauliques et électriques sont fabriquées en interne.

Dhollandia s’appuie sur un réseau de filiales et des partenaires indépendants pour la distribution sur les 6 continents et plus de 80 pays à travers le monde.