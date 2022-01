Diac/Nissan Financial Services soigne sa qualité de services

Le groupe RCI Bank and Services mène deux fois par an une enquête de satisfaction auprès des clients particuliers à mi-contrat. En France, le niveau de satisfaction global des clients est élevé.

Le groupe RCI Bank and Services, spécialiste du financement et des offres packagées, mène donc deux fois par an une enquête de satisfaction auprès des clients particuliers à mi-contrat, et ce dans 22 de ses filiales dans le monde, avec comme principal indicateur de suivi le NPS (Net Promoter Score).

En France, RCI Bank ans Services révèle que près de 2 clients sur 3 ont répondu « très favorablement » à la question suivante : « Recommanderiez-vous Diac/Nissan Financial Services à un ami ou à un proche ? ». Et le niveau de satisfaction global des clients Diac/Nissan Financial Services s’établit à 8,4 sur 10. Une performance obtenue à l'issue de la deuxième vague de l’enquête (novembre-décembre 2021), qui vient confirmer celle de la première vague menée en milieu d’année (mai-juin 2021).

« Autrement dit, nous avons réussi à maintenir la confiance de nos clients malgré la détérioration du contexte économique, en particulier dans le secteur automobile », se réjouit un porte-parole de la marque. Et d’ajouter : « Nos clients Diac/Nissan Financial Services nous octroient des scores de satisfaction et de NPS bien supérieurs à ce que les clients de nos principaux concurrents accordent aux captives ou aux banques ».