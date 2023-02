Diesel Technic accélère son offre vitrage

Diesel Technic, distributeur de pièces de rechange pour utilitaires, poids-lourds et bus, développe sa gamme de vitrage et a conçu des conditionnements spécifiques pour en sécuriser les expéditions.

Afin de répondre au mieux à la demande croissante du marché, Diesel Technic a fortement développé son offre de vitrage pour être en mesure de proposer sur sa plateforme nationale de Rennes près de 200 références de produits de ce type.

Cette offre correspond à des applications pour 7 grandes marques de poids lourds et une longue liste de véhicules utilitaires. La gamme comprend environ 100 références de vitres latérales et arrière ainsi que 100 références de parebrises, dont la moitié destinée aux poids lourds, l’autre moitié aux véhicules utilitaires. De plus, tous les accessoires nécessaires au montage, tels que les joints d’étanchéité pour les parebrises sont également disponibles sur la plateforme de Diesel Technic France.

Des conditionnements mieux adaptés

Pour accompagner l’accroissement de l'activité vitrage, le distributeur a mis en place des initiatives permettant de sécuriser les expéditions de ces produits particulièrement encombrants et fragiles. Pour éviter, la casse encore trop importante sur ce type de produit, Diesel Technique France s’est organisé pour concevoir des conditionnements plus performants. Après de nombreux tests, deux formats de palettes sur mesure, adaptées aux contraintes de livraison ont pu voir le jour. Ce développement permettra dorénavant de garantir une livraison fiable de ces produits fragiles partout en France.

« Nous avons constaté que les emballages traditionnellement utilisés pour la livraison de parebrises ne répondaient pas à nos critères de qualité. Il s’agit d’un marché de dépannage de plus en plus important pour notre marque DT Spare Parts, grâce à la montée en stock et au développement de la gamme de vitrage. Nous avons donc mis en place un packaging plus sûr et plus adapté pour garantir l’intégrité des produits et pour que les distributeurs et les ateliers puissent sereinement programmer leurs interventions et réceptionner un produit en parfait état et dans les meilleurs délais », explique Yanick Lemarié, directeur général de Diesel Technic France.